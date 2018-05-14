親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

衛生紙、電信499之亂 財經專家：二個字破解這些現象

美中制裁戰：川普成了「中興」最大救星？

即將失傳的技藝 雲霄厝剖香腳經典再現

2018-05-14 12:47中央社 嘉義市14日電

嘉義市雲霄厝曾是南台灣最大的香腳產地，但手工製香業被機器取代後，「剖香腳」技藝逐漸失傳，林森里辦公處今天邀請藝師示範剖香腳、手工製香，再現昔日技藝。

林森里長王廣禮受訪表示，嘉義市昔日有句台灣俗諺：「雲霄厝剖香腳」，雲霄厝是指現今內安、雲霄社區一帶。

王廣禮指出，雲霄厝因地緣關係，鄰近有香火鼎盛的地藏庵，因此當地居民都以「剖香腳」維生，形成地方特色，也是昔日南台灣最大的香腳產地。

王廣禮表示，他家過去就是以剖香腳維生的家庭，由於祖父早年不慎從龍眼樹跌下，半身不遂，膝下12名子女就由祖母王謝金葉以「剖香腳」拉拔孩子長大。

王廣禮表示，由於他是家裡排行最小的孫子，因此祖母剖好香腳、曝曬後，就會用推車推他與香腳到文化路的香鋪去交貨，成為他童年美好的回憶。這項傳統技藝在民國50年底、60年初被機器製香所取代。

他說，雲霄厝傳承「剖香腳」技藝有百年歷史，如今老一輩不是凋零，就是年紀太大，體力無法負荷，因此今天邀請第3代剖香腳達人邱錦雲、手工製香師傅蔡增成，在社區發展協會重現這項技藝。

嘉大附小今天也由教師帶領學童到場參觀，當學童看到藝師將竹筒削成竹片，多次對半剖成直徑0.3公分的細長竹枝，再捆成一束束的香腳花時，無不驚呼連連。

65歲的邱錦雲表示，她家裡有7個弟妹，由於家境清寒，因此排行老大的她，從7歲起就跟在阿嬤、母親身旁剖香腳，藉以補貼家用，「當時雲霄厝一帶，一年四季都開著『香腳花』，彷彿是一簇簇的無言花」。

邱錦雲指出，一節竹筒可以剖成12片竹簡，每片竹簡可以剖成96枝香腳，一束香腳花約由5、6000枝細竹枝組成。她過去一天要剖30束，也就是大約16、17萬枝，「雖然辛苦工作一整天，還換不到一斗米。」

邱錦雲今天也展示祖母流傳下來、有百年歷史的剖香腳刀，並示範鋸竹、剖片、剖絲等製程，最後將一大束香枝，弄成美麗蘑菇狀的香腳花，「這樣再曝曬個2、3天，等到水分完全去除，就完成了。 」

香腳花完成後，由製香師傅蔡增成在近2公尺的大圓盆前，把打好底的香腳浸水弄濕，再以撥、滾、甩、抖、搓等手法，將香腳均勻沾上以中藥材與檀香為基底的香粉，經多次來回撥甩、搓滾，就製成拜拜用的香了。

他表示，雲霄厝居民過去因生活清苦，家家戶戶的婦女幾乎都會「剖香腳」技藝，如今這項行業早已在嘉義市徹底消失，由於藝師所剩不多，因此故宮南院已將這項技藝拍攝成影音紀錄典藏。

相關新聞

雲縣府為焚化爐賣地賠款36億 還欠2.1億元未償

2018-05-14 12:32

烏山頭殉工碑 永懷134罹難者

2018-05-13 23:48

曾文水庫 五月用水無虞

2018-05-13 23:37

雲林阿嬤敷面膜 水噹噹過母親節

2018-05-13 23:34

嘉義鮮蚵超肥 品嘗正是時候

2018-05-13 23:33

城市美學指標 候車亭維護更重要

2018-05-13 22:57

為景觀加分 嘉市想改造候車亭

2018-05-13 22:54

影／越晚越熱鬧 麻豆香鬧區人聲強強滾

2018-05-13 21:35

母親節高思博放妻子照 陳子敬：有媽的孩子像寶

2018-05-13 17:36

周美青難得俏皮獻唱台語歌 合照還在別人頭上比YA

2018-05-13 17:17

5月傳遞感恩 慈濟在嘉辦24場浴佛典禮

2018-05-13 14:20

用戶請注意！台南安平區汰換管線 16日起停水10小時

2018-05-13 13:02

台南水情吃緊 白河水庫加速清淤

2018-05-13 12:17

台南人注意！兵配廠客運上下車動線更改啦

2018-05-13 09:22

打造嘉市首座共融式公園 「樹蛙成長日記」當特色

2018-05-13 09:17

「疼某菜」缺水減產 批發價比去年漲10元

2018-05-13 08:19

為城市景觀加分 嘉市府想改造候車亭

2018-05-13 15:57

曾文水庫蓄水率回到6字頭！5月不進入三階限水達標

2018-05-13 14:06
看更多

熱門文章

高雄火車站旁商旅一晚390 網友大驚：這個國家怎麼了

2018-05-14 10:02

一屆用掉五個鄉長！花蓮秀林代理鄉長無預警被拔

2018-05-13 14:11

6名士子光宗耀祖 頭份市永貞宮開中門祭聖

2018-05-13 17:05

曾文水庫蓄水率回到6字頭！5月不進入三階限水達標

2018-05-13 14:06

影／千呼萬喚阿拉寶灣將解禁 十個守護岩邀你命名

2018-05-13 15:27

呂曜志外食兩月輕鬆減8公斤 挑食不餓喝純水

2018-05-14 07:41

老牛樟被開膛破肚仍存活 專家：維管束未被切斷

2018-05-13 18:14

月營業額逾億 移工擠爆台中東協廣場

2018-05-13 22:57

故宮南院廠商離職員工爆料：人工湖橋下基座土方掏空

2018-05-14 11:32

影／越晚越熱鬧 麻豆香鬧區人聲強強滾

2018-05-13 21:35

朱立倫今起請假 去美國參加女兒畢業典禮

2018-05-14 10:04

樹林秀泰生活試營運 人潮大爆滿

2018-05-13 23:31

曾文水庫 五月用水無虞

2018-05-13 23:37

新竹僅剩的螺鈿師傅陳甫強 110年底退休

2018-05-13 23:49

拓寬人行道榮登最危險道路 屏市民生路將回復機車道

2018-05-14 07:23

下手好重！國一生遭老師揍 屁股全黑青

2018-05-14 00:50

牛樟遭破肚6年 生氣盎然

2018-05-13 23:13

游泳縣賽同時抵達終點 為何他第一我第二惹議

2018-05-13 16:46

挺輕軌如期施工 連署突破1200人

2018-05-13 23:28

桃園農博閉幕 「閉館不閉園」

2018-05-13 23:44

影／台南佳里北頭洋平埔夜祭 體驗平埔文化

2018-05-14 07:25

影／民眾憂移動火場趴趴走？ 林明溱：縣府撤銷許可

2018-05-14 12:09

千人桃園賞桐健行 帶媽漫遊山林

2018-05-13 14:17

5月傳遞感恩 慈濟在嘉辦24場浴佛典禮

2018-05-13 14:20

桃園農博閉幕明年加碼續辦 靜態展至6月3日

2018-05-13 20:51

實用工具書上市 美濃退休老師分享54道客家傳統菜料理

2018-05-13 15:24

張志豪質疑侯友宜都更效率 江怡臻：批評前請做好功課

2018-05-14 11:59

中壢元化地下道9月封閉 拓寬中新6線地下道替代

2018-05-14 11:40

送菜風波／數量兜不攏？ 台北市場處最快1周查清

2018-05-14 00:14

陳金德：盼生態綠舟改回原名冬山森林公園

2018-05-13 16:52

台南西港蚵殼港祖廟沉溪底 百年後出土

2018-05-13 23:39

捍衛高雄輕軌工程 基進黨發起連署破千人支持

2018-05-13 17:46

「沒人比媽媽更強大！」50名子孫陪88高齡嬤過節

2018-05-13 16:31

為城市景觀加分 嘉市府想改造候車亭

2018-05-13 15:57

新建綠島鄉衛生所17日啟用 濃濃海洋風情遊客讚美呆了

2018-05-14 11:31

到基隆看帆船賽 潮境公園地點最佳

2018-05-13 23:25

怕螺鈿藝術失傳 陳甫強和學校合作 成立社團守護

2018-05-13 23:52

桃園農博閉幕 參觀人數約339萬人次

2018-05-13 19:37

她照顧好高齡263歲父母和婆婆 浴佛後變寬心

2018-05-13 20:49

法鼓山心靈環保日 柯文哲出席浴佛

2018-05-13 13:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top