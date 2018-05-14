即將失傳的技藝 雲霄厝剖香腳經典再現

2018-05-14 12:47 中央社 嘉義市14日電



嘉義市雲霄厝曾是南台灣最大的香腳產地，但手工製香業被機器取代後，「剖香腳」技藝逐漸失傳，林森里辦公處今天邀請藝師示範剖香腳、手工製香，再現昔日技藝。

林森里長王廣禮受訪表示，嘉義市昔日有句台灣俗諺：「雲霄厝剖香腳」，雲霄厝是指現今內安、雲霄社區一帶。

王廣禮指出，雲霄厝因地緣關係，鄰近有香火鼎盛的地藏庵，因此當地居民都以「剖香腳」維生，形成地方特色，也是昔日南台灣最大的香腳產地。

王廣禮表示，他家過去就是以剖香腳維生的家庭，由於祖父早年不慎從龍眼樹跌下，半身不遂，膝下12名子女就由祖母王謝金葉以「剖香腳」拉拔孩子長大。

王廣禮表示，由於他是家裡排行最小的孫子，因此祖母剖好香腳、曝曬後，就會用推車推他與香腳到文化路的香鋪去交貨，成為他童年美好的回憶。這項傳統技藝在民國50年底、60年初被機器製香所取代。

他說，雲霄厝傳承「剖香腳」技藝有百年歷史，如今老一輩不是凋零，就是年紀太大，體力無法負荷，因此今天邀請第3代剖香腳達人邱錦雲、手工製香師傅蔡增成，在社區發展協會重現這項技藝。

嘉大附小今天也由教師帶領學童到場參觀，當學童看到藝師將竹筒削成竹片，多次對半剖成直徑0.3公分的細長竹枝，再捆成一束束的香腳花時，無不驚呼連連。

65歲的邱錦雲表示，她家裡有7個弟妹，由於家境清寒，因此排行老大的她，從7歲起就跟在阿嬤、母親身旁剖香腳，藉以補貼家用，「當時雲霄厝一帶，一年四季都開著『香腳花』，彷彿是一簇簇的無言花」。

邱錦雲指出，一節竹筒可以剖成12片竹簡，每片竹簡可以剖成96枝香腳，一束香腳花約由5、6000枝細竹枝組成。她過去一天要剖30束，也就是大約16、17萬枝，「雖然辛苦工作一整天，還換不到一斗米。」

邱錦雲今天也展示祖母流傳下來、有百年歷史的剖香腳刀，並示範鋸竹、剖片、剖絲等製程，最後將一大束香枝，弄成美麗蘑菇狀的香腳花，「這樣再曝曬個2、3天，等到水分完全去除，就完成了。 」

香腳花完成後，由製香師傅蔡增成在近2公尺的大圓盆前，把打好底的香腳浸水弄濕，再以撥、滾、甩、抖、搓等手法，將香腳均勻沾上以中藥材與檀香為基底的香粉，經多次來回撥甩、搓滾，就製成拜拜用的香了。

他表示，雲霄厝居民過去因生活清苦，家家戶戶的婦女幾乎都會「剖香腳」技藝，如今這項行業早已在嘉義市徹底消失，由於藝師所剩不多，因此故宮南院已將這項技藝拍攝成影音紀錄典藏。