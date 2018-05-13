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影/越晚越熱鬧 麻豆香鬧區人聲強強滾

2018-05-13 21:35聯合報 記者謝進盛╱即時報導

3年1科「麻豆香」遶境廟會活動今天最後一天，160餘陣頭總動員，入夜陣頭往市區集結，現場人聲鼎沸，越晚越熱鬧。

這次麻豆刈香循往例由麻豆代天府領銜，有162個陣頭參與，安排11至13日登場，前兩天分別主要繞行埤頭、安業等聚落，昨最後一天集中在麻豆市區總爺、晉江及麻豆各街面，也是活動最高潮。

今一早從麻豆代天府前集結出發，包括麻豆代天府蜈蜙陣、良皇宮龍鳳閣、文衡殿巨龍陣頭相當有看頭，入夜更有裝飾閃耀光芒的多輛電子花車在陣頭中尤其顯目，許多鄉親沿途更設香案祭拜，麻豆中山、興中路陣頭綿延數公里，沿線吸引大批鄉親圍觀，深夜熱鬧如白晝。

值得一提的是，這次特別與國中教育會考日期錯開，降低對考生衝擊，上午晉江里還出動義工打掃街頭，迅速恢復市容整潔，

列為國家重要民俗廟會的台南「西港香」香科醮典，今也辦理千歲爺南巡，並首次出動王轎和陣頭，敦請主神仙姑娘媽隨同南巡，為3年1科的「西港香」廟會暖身。參與陣頭有佳里青龍宮、外塭仔興護宮等22間，陣頭包括宋江陣、牛犁歌、金獅陣、白鶴陣、鼓花陣、八家將、鑼鼓陣等有24陣。一行人前往台南市區多間主要寺廟聯誼，回程並前往新市永就榮安宮等繞行，預計深夜才回到慶安宮。

慶安宮總幹事方一峰說，「西港香」醮典，將於5月31日至6月4日舉行，壓軸的「送王」燒王船重頭戲安排於6月4日登場。

參與遶境陣頭繞經麻豆鬧區相當吸睛。記者謝進盛／攝影
參與遶境陣頭繞經麻豆鬧區相當吸睛。記者謝進盛／攝影
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列為國家重要民俗廟會的台南「西港香」香科醮典，今辦理千歲爺「南巡」熱鬧不已。記者...
列為國家重要民俗廟會的台南「西港香」香科醮典，今辦理千歲爺「南巡」熱鬧不已。記者謝進盛／攝影
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列為國家重要民俗廟會的台南「西港香」香科醮典，今辦理千歲爺「南巡」熱鬧不已。記者...
列為國家重要民俗廟會的台南「西港香」香科醮典，今辦理千歲爺「南巡」熱鬧不已。記者謝進盛／攝影
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參與遶境陣頭繞經麻豆鬧區相當吸睛。記者謝進盛／攝影
參與遶境陣頭繞經麻豆鬧區相當吸睛。記者謝進盛／攝影
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參與遶境陣頭繞經麻豆鬧區吹奏樂曲相當吸睛。記者謝進盛／攝影
參與遶境陣頭繞經麻豆鬧區吹奏樂曲相當吸睛。記者謝進盛／攝影
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列為國家重要民俗廟會的台南「西港香」香科醮典，今辦理千歲爺「南巡」熱鬧不已。記者...
列為國家重要民俗廟會的台南「西港香」香科醮典，今辦理千歲爺「南巡」熱鬧不已。記者謝進盛／攝影
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3年1科「麻豆香」今最後一天，入夜麻豆鬧區吸引大批鄉親圍觀，越晚越熱鬧。記者謝進...
3年1科「麻豆香」今最後一天，入夜麻豆鬧區吸引大批鄉親圍觀，越晚越熱鬧。記者謝進盛／攝影
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3年1科「麻豆香」今最後一天，入夜麻豆鬧區吸引大批鄉親圍觀，越晚越熱鬧。記者謝進...
3年1科「麻豆香」今最後一天，入夜麻豆鬧區吸引大批鄉親圍觀，越晚越熱鬧。記者謝進盛／攝影
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國中教育會考燒王船遶境
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