嚇！蓄水率零 白河水庫乾涸見底清淤搶救

2018-05-11 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



民國54年完工之白河水庫，迄今已營運逾50年，因淤積量高達1539萬立方公尺，淤積率達61.3%，因蓄水功能全失，被視為壽終正寢，水利署南區水資源局指出，為維持白河水庫營運安全並增進地區水資源調度能力，與嘉南農田水利會積極辦理清淤工作，今年於枯水期趁低水位時除辦理防洪防淤隧道進水口段施工外，也加強辦理清淤工作，預計今年枯水期可擴大清淤量達30萬立方公尺。

南水局說，為搶救活化白河水庫，已在103年納入「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫」計畫辦理，包括新建庫區防洪防淤隧道、大壩壩體改善、2座出水工的改善以及壩前庫區清淤等，除庫區防洪防淤隧道預計於108年7月完工外，其餘皆已完工，防洪防淤隧道完工後可增加每年22萬立方公尺年的水力排砂。

南水局強調，為使白河水庫永續經營，更提報「白河水庫後續改善工程計畫」，在106年4月奉行政院核定列入前瞻基礎建設計畫「水環境建設-水與發展」項下推動，並分為二階段執行，第一階段預計108年至111年執行水庫清淤工作，預計清淤280萬立方公尺，使水庫恢復庫容1千250萬立方公尺，並增設繞庫防淤設施，水力排砂由每年約22萬立方公尺提高至約37.1萬立方公尺；