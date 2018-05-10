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赴日為弱勢「義煮 」 台南總舖師愛心跨國界

2018-05-10 17:10聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南「愛心總舖師」蔡瑞成率領祖孫三代及愛心同好共16人，受日本大阪教會牧師邀請，下周一將出發前往日本大阪西成地區「義煮」，蔡瑞成說，這裡是大阪遊民聚集最多的，他用台南食材結合日本泡飯，獻上來自台灣的溫暖，也透過「赴日義煮 」打造國民外交。

這次赴日義煮的衣服圖案，由蔡瑞成兒子設計，把義煮的「思慕黃花蜜菜細麵」和日本國旗結合，用水彩畫出在轉印上T恤，安南區長顏昇祺特地授旗鼓勵。

在台南台江經營東香台菜餐廳的蔡瑞成，平日就常送愛到偏鄉，煮料理給育幼院的孩童吃，還連續8年為人安基金會掌杓，在寒冬歲末席開百桌，讓寒士朋友好好吃頓尾牙過個好年，去年因緣際會受到日本大阪教會牧師邀請，開展「愛心無國界，料理心滋味」的跨國「義煮」愛心行。

蔡瑞成今年帶領東香台菜餐廳團隊，還有台江在地的漁業生產者科技漁人顏榮宏和認同理念的朋友共同前往，日本當地義工也投入，他用台南在地的食材，與日本飲食文化激盪，研發出「思慕黃花蜜菜細麵」，是結合日本「泡飯」的料理文化作法。

食材有台南台江漁人鮮甜的虱目魚和黑白魚丸、優格白蝦、還有日曬的關廟細麵，最後淋上台灣本土種藥草黃花蜜菜熬製的高湯加上日本當地的大蔥。

蔡瑞成說，大阪西成地區遊民有城市發展背後的因素，大阪林立的高樓與便捷的地鐵，是這一群現在看來落魄困頓的遊民年輕時所付出的勞力，卻因為經濟大崩盤導致工作機會的銳減，在缺乏勞動保障的環境下，成為了失去經濟重心的一群人。

「 當我們到訪一個城市，關注它的繁榮的同時，也可以看到為這繁榮犧牲付出的勞工朋友們。」蔡瑞成說，他們不辭千里跨國赴日義煮，希望更多人透過這樣的愛心料理，更深地認識大阪這個城市。

台南愛心總舖師蔡瑞成（右7）組團赴日義煮，安南區長顏昇祺（左六）授旗打氣。圖／蔡...
台南愛心總舖師蔡瑞成（右7）組團赴日義煮，安南區長顏昇祺（左六）授旗打氣。圖／蔡瑞成提供
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台南愛心總舖師蔡瑞成（右六）組團赴日義煮，安南區長顏昇祺（左五）專程加油打氣。圖...
台南愛心總舖師蔡瑞成（右六）組團赴日義煮，安南區長顏昇祺（左五）專程加油打氣。圖／蔡瑞成提供
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愛心總舖師蔡瑞成去年赴日本大阪義煮情形。圖／蔡瑞成提供
愛心總舖師蔡瑞成去年赴日本大阪義煮情形。圖／蔡瑞成提供
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蔡瑞成（背對鏡頭左者）去年赴日本大阪義煮情形。圖／蔡瑞成提供
蔡瑞成（背對鏡頭左者）去年赴日本大阪義煮情形。圖／蔡瑞成提供
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大阪台江遊民
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