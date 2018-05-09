新住民陶玥菱撐家計 學一技之長開店

2018-05-09 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



越南籍的陶玥菱十幾年前，因家貧嫁來台灣，生了2個孩子，但丈夫車禍受傷，只能打零工，不久積勞成疾而亡，自力自強的陶玥菱每天做三份工作，月入20Ｋ左右，扶養兩個孩子，每次繳學費必須四處籌錢。11年前到理髮店學習理髮，學習一技之長，客人看到她的第一個疑問「你會剪嗎？」陶玥菱靠著練習、到補校上課和考取丙級男子理髮證照，讓客人放心，現在她獨自開店，繼續為生活打拼。

陶玥菱表示，自己的父親為理髮師，她從小憧憬該行業，父親卻認為女兒家該在家相夫教子，遲遲不肯教導她；19年前，陶玥菱因家貧嫁來台灣，與丈夫育有2子，但丈夫車禍受傷，只能打零工，不久積勞成疾而亡，家計陷入愁雲慘霧。

陶玥菱為兼顧家庭和經濟，開始一天兼3份差，早上5點半先到早餐店，中午到便當店，下午2點半後幫人收攤，回家稍作休息，回歸家庭主婦的職責，接送孩子、煮晚餐等工作，她回想那段日子，「不知道怎麼熬過來」，感嘆年輕有體力才能撐過來。

一天兼3份差，月入約20k左右，陶玥菱一家3口捉襟見肘，每次要繳孩子學費時，必須四處籌款；11年前陶玥菱到理髮店學習理髮，客人看到她先問「你真的會剪？」質疑她的技術，不服輸的她日夜苦練，並在婆婆的鼓勵下考取丙級男子理髮證照，又到補校上課，現在在嘉義市吳鳳北路與民族路開店，僅提供男士理髮。