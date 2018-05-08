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孕媽積極抗癌 產女開心能陪女兒成長

2018-05-08 17:37聯合報 記者趙容萱╱即時報導

32歲張姓粉領族生活作息正常，不菸不酒，飲食清淡，也沒有乳癌家族史，去年懷頭胎第二個月時，發現右乳有小腫塊，就醫後，醫師排定懷孕半年追蹤，沒想到乳癌二期，腫瘤5公分，她在醫師建議下，先接受化療，產下女兒，待腫瘤縮小到1公分後，接受保乳手術，切除腫瘤，如今女兒6個月大，她很開心能看著女兒成長。

張姓婦人說，她完全沒有罹癌危險因子，追蹤時竟然罹癌，腫瘤長5公分大，讓她很震驚，不斷的問「為什麼是我？」還好有家人支持，她積極接受治療，也感謝中山醫學大學附設醫院乳房外科醫師姚忠瑾、婦產科醫師沈煌彬診治，讓她可以陪女兒成長，她計畫與丈夫、女兒拍全家福照，開心度過今年的母親節。

中山醫學大學乳房外科醫師姚忠瑾說，乳癌好發於45歲到50歲婦女，危險因子包括有家族史、肥胖、環境賀爾蒙等，懷孕及生產後一年因賀爾蒙變化，易發生癌症，剛開始常只是無痛的腫塊，容易與懷孕或哺乳的乳房正常變化混淆，以致延誤診斷及治療， 建議婦女在懷孕階段發現乳房腫塊，持續超過兩周時，建議找尋專業醫師，安排檢查。

他指出，過去也有過案例，好不容易懷孕，居然得了癌症，怕影響到肚子裡的寶寶，不肯接受治療，產後再求診，此時己多處轉移，錯失治療的黄金時機。

他說明，乳癌的化學治療，除了在懷孕前三個月以外，大致上是安全的，建議與婦產科醫師充分合作，能將療程規劃好。乳癌其它治療的利器，如標靶藥物，內分泌治療藥物，放射線治療，會對胎兒造成影響，不適合應用於此類病患。

32歲張姓婦人（左二）積極抗癌，今天在丈夫（右二）陪同下，感謝中山附醫醫療團隊的...
32歲張姓婦人（左二）積極抗癌，今天在丈夫（右二）陪同下，感謝中山附醫醫療團隊的診治。記者趙容萱／攝影
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醫師懷孕乳癌
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