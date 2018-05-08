小六生網路求助「眼壓高」 醫師：快來檢查

2018-05-08 00:06 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義天主教聖馬爾定醫院日前發現，一名小六學生在網路上求助，「眼壓過高怎麼辦？我去檢查是27、28 mmHg! 這也太高了吧! 」醫院眼科醫師黃國展說明，正常眼壓小於21mmHg，小六生上網留言眼壓高達27、28mmHg數值已經異常，建議「快來做眼壓檢查」以免視神經受損。

黃國展解釋，眼壓高不代表會得青光眼，正確的說法是，眼壓高會有較高機率得到青光眼。所以民眾如果感覺眼睛腫脹不適，還是要經過眼科醫師，透過眼壓機檢查，確定眼壓是否過高。

他說，青光眼會造成視神經細胞不斷死亡。眼壓過高對眼睛造成傷害，主要是對視神經壓迫，導致視神經萎縮、視野缺損及喪失視力。若眼壓高達35mmHg會感到眼脹頭痛、視力銳減、眼球堅硬如石，結膜充血、噁心嘔吐。如果無以上症狀，可能是眼部疲勞引起眼壓高，可適當熱敷讓眼部休息放鬆。

建議民眾不過度熬夜、使用眼睛、避免長時間滑手機、看電視，保持心情平和，如果還是不舒服應盡早就醫檢查。