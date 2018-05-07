台南推企業英語力培育 首批名單公布

2018-05-07 18:13 中央社 台南7日電



台南市政府獲得線上英語學習平台贊助免費商業英語資源名額，推出企業英語力培育計畫，今天公布首波21家入選企業名單。各企業提出誘人的員工獎勵方案，爭取有限名額。

台南市政府第二官方語言專案辦公室副主任田玲瑚今天受訪時表示，此次獲國內知名線上英語學習平台業者贊助，提供2000個免費商業英語資源學習名額。二官辦鼓勵企業主提供員工獎勵方案，激勵員工學習英語。員工整體學習績效良好的企業，將由市府公開表揚為「英語友善企業」。

田玲瑚指出，許多企業提出的員工獎勵方案多元、誘人。例如南寶樹脂成立「英文聚會」，將員工出席率納入成績計算，作為晉升及獎金計算標準；鳳記國際提出學習成效佳的員工，可獲新台幣500或1000元獎勵金並記嘉獎一支，同時把得獎人員名單張貼於布告欄；台南晶英酒店自聘英文專職教師，加強員工英語力。

她說，經審核後，台南企業英語力培育計畫第一波企業入選結果已於二官辦網站公布，共有創新組12家企業、精銳組9家企業獲選。

入選精銳組的康那香企業董事長戴榮吉表示，公司成立初期就發現，南部員工的英文程度參差不齊，當時還特別聘請外籍老師到公司授課。如今，南部員工已能接待國外客戶。在競爭激烈的商場上，英文已是必備工具，員工更要善用英文、了解國際脈動，這樣才能帶領公司繼續朝國際邁進。