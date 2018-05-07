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阿里山「山之教堂」還蓋嗎？進度「靜悄悄」

2018-05-07 17:06聯合報 記者卜敏正╱即時報導

阿里山「山之教堂」還會蓋嗎？知名建築師安藤忠雄，前年透過台灣設計師郭中川等人介紹，籌畫在阿里山興建山之教堂，但郭中川去年因病驟逝，少了與安藤忠雄溝通、互動受信任的中間人，山之教堂興建出現瓶頸，縣府直言有點卡住，很多問題待克服。

日籍國際建築師安藤忠雄，前年到阿里山樂野服務區場勘，討論「山之教堂」興建、經營方式，嘉義縣長張花冠當時還親自帶領縣府團隊，陪同上山討論建築細節，期許透過山之教堂興建，為嘉義縣打造新國際景點，原訂今年底完工，但至今「靜悄悄」。

嘉義縣副縣長吳芳銘說明，當初推動、促成安藤忠雄來台，籌建山之教堂的「CC郭」郭中川，是安藤在台灣最重視、信任中間人，他提出的願景，透過山之教堂增加阿里山能見度、帶動地方發展，不僅受到各方矚目，更直接促成縣長與安藤兩次日台互訪，經多次場勘、溝通，縣府最後決定在阿里山公路61.5公里處籌建山之教堂。

「進度有點卡住！」嘉義縣文觀局長許有仁指出，安藤對於建築的重視，不僅是外觀、造型、功能，更要求融入當地環境，建築經費、興建後非營利模式、周邊配套都須到位，許多細節安藤都須與郭中川團隊全面規劃。

他說，因為原規劃建築量體不大，搭配阿里山生產原木及清水模建材，預訂今年底可完工，沒想到郭去年因病驟逝，規劃案受阻。縣府最近已找到新聯絡人，但全案興建時程暫無法估計。

嘉義縣長張花冠（左起）當時還親自帶領縣府團隊，陪同安藤忠雄，及設計師郭中川（右）...
嘉義縣長張花冠（左起）當時還親自帶領縣府團隊，陪同安藤忠雄，及設計師郭中川（右）上山討論建築細節，期許為嘉義縣打造新國際景點。圖片／嘉義縣府提供
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教堂阿里山張花冠
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