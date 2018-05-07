嘉義市人均負債本島最低 黃敏惠：是歷史不是新聞

2018-05-07 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



財政部公布去年各縣市債務情況，除離島地區，嘉義市財政最佳，人均負債只有112元。嘉義市長涂醒哲說，嘉市財政全國最優，他堅持「該省則省、該用則用、該爭取補助就爭取」，且不隨便浪費公帑，「不會讓樁腳的人進來（市府上班），不受人情壓力影響，堅持用人唯才」。

對此，前嘉義市長黃敏惠表示，在她任期內嘉義市的市政建設及施政滿意度一直名列前段班，良好的財政規劃償還了四分之三的嘉義市府負債，償債金額近30億，嘉義市民人均負債名列本島最低，已經是很多年的歷史並不是新聞。

將以無黨籍身分參選嘉義市長的議長蕭淑麗說，嘉義市財政好，要歸功於長期以來議會監督、把關，涂市長之前開記者會向市民告狀，指議會阻撓預算，影響市政推動，對照涂現在又攬功誇財政好，根本自相矛盾。

國民黨籍嘉義市議員鄭光宏說，市政發展是延續性的，「請涂市長不要攬功、膨風」，黃敏惠市長時期，人均負債從每人1萬1000多元降至3000多元，黃前市長功不可沒。

涂醒哲今天出席「在嘉真好Part II－在宅坐月子」活動，談到嘉義市財政全國最優，相當雀躍。他說，目前嘉義市負債只剩3000餘萬，人均負債112元，高雄市人均負債將近嘉義市的900倍。