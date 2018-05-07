竹崎鄉長選舉綠分裂 涼椅大王之子vs.殺警案前鄉長胞弟

2018-05-07 15:27 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



故涼椅大王曾振農與嘉義縣長張花冠夫婦的兒子、縣議員曾亮哲，決定換跑道選竹崎鄉長，登記民進黨鄉長提名。記者魯永明／攝影 分享 facebook

嘉義縣竹崎鄉下屆鄉長選舉，故涼椅大王曾振農與縣長張花冠夫婦的兒子、縣議員曾亮哲，決定換跑道選鄉長，登記民進黨鄉長提名；鄉長王焜弘因殺警案遭判刑入監服刑被解職，王的胞弟王焜玄決定代兄出征選鄉長，曾、王同為泛綠陣營，鄉長選戰面臨分裂。

民進黨上個月辦理議員及鄉鎮市長選舉提名登記，竹崎鄉長只有曾亮哲1人登記，可望獲徵召提名參選下屆鄉長，張花冠是曾亮哲繼母，曾亮哲未參政前跟隨父親經商，在曾家長輩家族支持下，順利當選議員。

曾亮哲決定換跑道選鄉長，他說，在長輩鄉親鼓勵支持下，決定出馬選鄉長， 服務鄉親，拚建設爭取福利；4年前鄉長選舉，曾亮哲與王焜弘相爭不讓，立委陳明文、縣長張花冠等派系大老，邀2人在上百名意見領袖見證下協商，仍互不退讓，討論後，2人在真武廟擲筊定奪，勝者代表綠營角逐鄉長，結果王焜弘勝出參選。

王焜弘胞弟王焜玄經營檳榔業，他說，去年底到台南監獄面會大哥王焜弘，大哥要他選鄉長代替大哥完成對鄉親承諾建設及老人福利，王焜玄臉書貼他與縣長提名人翁章梁合照，自稱鄉長參選人，他說，大哥因家庭因素服刑，不會影響他參選。