親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

媽媽快看！夢想中的佛系時間管理法

下午注意豪雨！新北及宜蘭等4縣市豪雨特報

竹崎鄉長選舉綠分裂 涼椅大王之子vs.殺警案前鄉長胞弟

2018-05-07 15:27聯合報 記者魯永明╱即時報導

故涼椅大王曾振農與嘉義縣長張花冠夫婦的兒子、縣議員曾亮哲，決定換跑道選竹崎鄉長，...
故涼椅大王曾振農與嘉義縣長張花冠夫婦的兒子、縣議員曾亮哲，決定換跑道選竹崎鄉長，登記民進黨鄉長提名。記者魯永明／攝影
分享

嘉義縣竹崎鄉下屆鄉長選舉，故涼椅大王曾振農與縣長張花冠夫婦的兒子、縣議員曾亮哲，決定換跑道選鄉長，登記民進黨鄉長提名；鄉長王焜弘因殺警案遭判刑入監服刑被解職，王的胞弟王焜玄決定代兄出征選鄉長，曾、王同為泛綠陣營，鄉長選戰面臨分裂。

民進黨上個月辦理議員及鄉鎮市長選舉提名登記，竹崎鄉長只有曾亮哲1人登記，可望獲徵召提名參選下屆鄉長，張花冠是曾亮哲繼母，曾亮哲未參政前跟隨父親經商，在曾家長輩家族支持下，順利當選議員。

曾亮哲決定換跑道選鄉長，他說，在長輩鄉親鼓勵支持下，決定出馬選鄉長， 服務鄉親，拚建設爭取福利；4年前鄉長選舉，曾亮哲與王焜弘相爭不讓，立委陳明文、縣長張花冠等派系大老，邀2人在上百名意見領袖見證下協商，仍互不退讓，討論後，2人在真武廟擲筊定奪，勝者代表綠營角逐鄉長，結果王焜弘勝出參選。

王焜弘胞弟王焜玄經營檳榔業，他說，去年底到台南監獄面會大哥王焜弘，大哥要他選鄉長代替大哥完成對鄉親承諾建設及老人福利，王焜玄臉書貼他與縣長提名人翁章梁合照，自稱鄉長參選人，他說，大哥因家庭因素服刑，不會影響他參選。

王焜弘被控買兇殺人案，一審判無期徒刑，台南高分院改判15年6月，上訴後，最高法院去年10月26日維持二審見解，依殺人等罪判王15年6月確定，在台南監獄服刑，改判理由是院認為，王焜弘利用劉瑞堂通緝逃亡急需用錢，因此找他行兇，後來王以2500萬元和解履行完畢，被害家屬選擇原諒、同意給他自新機會，因此維持二審刑期。

嘉義縣竹崎鄉長王焜弘因殺警案遭判刑，入監服刑被解職，王的胞弟王焜玄決定代兄出征選...
嘉義縣竹崎鄉長王焜弘因殺警案遭判刑，入監服刑被解職，王的胞弟王焜玄決定代兄出征選下屆鄉長。圖／取自王焜玄臉書
分享

王焜弘張花冠
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

一期稻作抽穗期南部缺水慘 農民深夜護水源

2018-05-07 10:34

嘉市人均負債112元本島最低 涂醒哲：不花大錢放煙火

2018-05-07 09:25

追思八田烏山頭水庫封園一天 嘉南大圳8日單車溯源

2018-05-07 07:27

台南市警局訂製200個「警察金剛」 送破案警察

2018-05-07 14:25

乾旱稻作拉警報…不敢睡！ 農民徹夜護水源

2018-05-07 14:18

農民爆搶水恐慌…農委會：水還很夠用 不用搶！

2018-05-07 14:18

穿針引線縫鈕釦 雲林溫馨迎母親節

2018-05-07 13:48

影／嘉市推到宅坐月子 育兒指導再升級

2018-05-07 13:05

影／涂醒哲自豪負債全國最低 蕭淑麗：議會監督是關鍵

2018-05-07 13:02

媽媽也是植物人！嘉楠高爾夫球隊會長辦球賽募款

2018-05-07 12:38

台南又多一條捷運！未來可以通到高雄大湖站

2018-05-07 12:36

影／勇伯縣長突現身學校廚房 廚工媽媽好驚喜

2018-05-07 12:18

台南水情拉緊報農民叫苦 農委會：灌溉用水足夠勿搶水

2018-05-07 11:20

夜市好多 新住民繪本說雲林

2018-05-06 23:50

高跟鞋、水晶教堂已取得商標權 擅用當心侵權

2018-05-06 23:46

牽手過一生 西螺19對慶鑽石婚

2018-05-06 23:40

影／老少義工翻修9小時 視障男迎嶄新家

2018-05-06 23:35

南台乾旱 水雉園區抽井水救急

2018-05-06 23:25

寄養媽媽用愛磨合 家人反對變接納

2018-05-06 23:05

影／寄養家庭 流失速度比招募快

2018-05-06 23:00

「麻豆香」要來了！162陣頭遶境3天

2018-05-06 21:22

影／奇妙！農村人力荒 農民用蜜蜂代替做好做滿

2018-05-06 21:00

川金會將登場 而台灣也有一群打過韓戰的老兵

2018-05-06 19:29

勤堃機械新廠動土 大埔美精密機械園區進駐第28家

2018-05-06 17:41

旱象嚴峻如何度過 水雉生態園區這麼說

2018-05-06 15:56

讓獨居視障貧男住得舒服 愛心義工出力打掃兼修繕

2018-05-06 14:39

西螺鎮19對夫妻今慶鑽石婚 相知相惜結縭一甲子

2018-05-06 13:46

北台南家扶中心親子健行溫馨 提前歡度母親節

2018-05-06 13:07

新住民創作繪本 將巡迴分享在台故事

2018-05-06 12:57

奇美博物館園區路跑 邊跑邊拍照

2018-05-06 12:56

超越血緣的愛 寄養家庭招募趕不及需求

2018-05-06 12:41

「台灣好多夜市」新住民畫出台灣印象

2018-05-06 12:38

北港媽祖遶境動員百人掃炮屑 一天清出30噸

2018-05-06 09:56

嘉義市「二通」再造20年無起色 找50店家說故事尋榮景

2018-05-06 09:11

幫過動兒集中注意力 布袋戲偶好療癒

2018-05-06 08:57
看更多

熱門文章

「麻豆香」要來了！162陣頭遶境3天

2018-05-06 21:22

「母親，謝謝您！」孝子休學照顧惜癌母撐不過母親節

2018-05-06 23:15

台南又多一條捷運！未來可以通到高雄大湖站

2018-05-07 12:36

嘉市人均負債112元本島最低 涂醒哲：不花大錢放煙火

2018-05-07 09:25

男護老婦反被老外罵髒話羞辱 捷警：男子不排除提告

2018-05-06 16:09

新竹市議長：幻象機起降異常頻繁 市民人心惶惶

2018-05-07 14:22

川金會將登場 而台灣也有一群打過韓戰的老兵

2018-05-06 19:29

超跑車隊到育幼院慷慨解囊20萬元 並載小孩兜風

2018-05-06 17:39

現在復水了 中市大停水提早結束

2018-05-06 21:24

打通山佳瓶頸 中佳路9日通車

2018-05-07 00:30

影／奇妙！農村人力荒 農民用蜜蜂代替做好做滿

2018-05-06 21:00

雙北1280吃到飽月票上路未滿一個月 柯P：已賣22萬張

2018-05-07 10:27

高雄美濃物種 2年發現近700樣

2018-05-06 23:11

5月限定版浪漫花海 高山杜鵑太魯閣肆意綻放

2018-05-07 07:39

北市斯文里都更 正反方文宣戰

2018-05-07 00:18

影／雙贏彩第一個頭獎基隆開出 林右昌：今年第三個頭獎

2018-05-07 12:00

一期稻作抽穗期南部缺水慘 農民深夜護水源

2018-05-07 10:34

影／藍營批選後台中房屋稅漲6成？市府：33年沒調整

2018-05-07 11:49

台東南田村民升狼煙 村民：昭告祖靈要台26線公路

2018-05-07 13:08

老兵淚！ 30年後返鄉 驚見自己的牌位

2018-05-06 23:28

影／韓戰老兵逾80歲 刺青銘刻歷史傷痛

2018-05-06 23:18

蘇貞昌學網紅吃珍奶雪糕 新竹台東跟風組冰棒連線

2018-05-06 22:24

旱象嚴峻如何度過 水雉生態園區這麼說

2018-05-06 15:56

退休校長接手 日式宿舍變咖啡坊

2018-05-07 00:31

228公園成拒馬公園 小孩縫隙驚險奔跑

2018-05-07 11:01

東港媽祖遶境 首度橫越大鵬灣

2018-05-06 23:37

共享電動機車丟橋上 竟沒罰

2018-05-07 00:28

竹崎鄉長選舉綠分裂 涼椅大王之子vs.殺警案前鄉長胞弟

2018-05-07 15:27

追思八田烏山頭水庫封園一天 嘉南大圳8日單車溯源

2018-05-07 07:27

恆春機場關閉在即 委餐旅大學「找一架飛機」

2018-05-07 10:05

當年小一當「車手」查帳 現是護專生感謝寄養媽媽陪伴

2018-05-06 16:56

5月9日安樂淨水場清洗水池 基隆1800戶停水

2018-05-07 13:59

勤堃機械新廠動土 大埔美精密機械園區進駐第28家

2018-05-06 17:41

謝師宴像奧斯卡頒獎 學生自嗨

2018-05-06 23:26

盛世公主首航曲唱不停 插畫家驚豔基隆有主打歌

2018-05-06 19:47

基隆有主打歌 盛世公主唱到7月

2018-05-06 23:57

視障寫歌送給扶養他長大的阿嬤 用聲音達成夢想

2018-05-06 21:21

今早板南線逐站停靠逾3分鐘 北捷：修復電纜線

2018-05-07 11:03

影／馬英九台東長泳2200公尺 幽默逗樂選手

2018-05-06 23:53

美濃農田生態化 茶園上演多隻雄蛙奪妻秀

2018-05-06 21:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top