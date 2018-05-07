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影／勇伯縣長突現身學校廚房 廚工媽媽好驚喜

2018-05-07 12:18聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

母親節將至，雲林縣鎮南國小學生今天為校內辛苦的廚工準備驚喜，小朋友精心策畫，將樂器藏在餐桶裡面，給廚工媽媽一個大驚喜，大聲唱出大家心中的感謝，縣長李進勇也突然現身送上護手霜，預祝廚工媽媽母親節快樂。

「天下的媽媽都是一樣的…」今天上午，鎮南國小的廚房裡已是一片忙碌景象，6名廚工肩負全校1200名師生的營養午餐重責大任，一刻都不能耽擱，學生抬進了餐桶，突然從內拿出樂器演奏，讓廚工媽媽們又驚又喜。

鎮南國小校長邱慧俐表示，學校的廚工媽媽就是大家在學校的媽媽，她們用愛精心烹調一道又一道的佳餚，讓孩子在校能吃飽吃好，相當辛苦。

李進勇表示，他得知小朋友給廚工媽媽的surprise計畫，覺得有趣又很有意義，廚工媽媽每天為小朋友準備健康又美味的營養午餐，無私的奉獻，就像對待自己的子女一樣，和小朋友一起表達對廚工媽媽的愛與感恩，真的很開心，也祝福廚工媽媽和全天下的媽媽，母親節快樂。

雲林縣政府今天也舉辦穿針引線比賽，李進勇與各局處同仁一起穿針引線，感受媽媽平日為家務付出的辛苦，不少男性同仁頻頻被針扎到，終於能體會縫衣服看似簡單卻是不然，直說回家一定要好好感謝辛苦的媽媽及老婆。

雲林縣政府今天舉辦穿針引線比賽，縣長李進勇（右一）與各局處同仁一起穿針引線，感受...
雲林縣政府今天舉辦穿針引線比賽，縣長李進勇（右一）與各局處同仁一起穿針引線，感受媽媽平日為家務付出的辛苦。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣鎮南國小學生今天為校內辛苦的廚工準備驚喜，小朋友將樂器藏在餐桶裡面，突然現...
雲林縣鎮南國小學生今天為校內辛苦的廚工準備驚喜，小朋友將樂器藏在餐桶裡面，突然現身演奏給廚工媽媽一個大驚喜，縣長李進勇也現身送上護手霜，預祝廚工媽媽母親節快樂。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣鎮南國小學生今天為校內辛苦的廚工準備驚喜，小朋友將樂器藏在餐桶裡面，突然現...
雲林縣鎮南國小學生今天為校內辛苦的廚工準備驚喜，小朋友將樂器藏在餐桶裡面，突然現身演奏給廚工媽媽一個大驚喜，縣長李進勇也現身送上護手霜，預祝廚工媽媽母親節快樂。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣鎮南國小學生今天為校內辛苦的廚工準備驚喜，小朋友將樂器藏在餐桶裡面，突然現...
雲林縣鎮南國小學生今天為校內辛苦的廚工準備驚喜，小朋友將樂器藏在餐桶裡面，突然現身演奏給廚工媽媽一個大驚喜，縣長李進勇（左一）也現身送上護手霜，預祝廚工媽媽母親節快樂。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣政府今天舉辦穿針引線比賽，各局處同仁一起穿針引線，感受媽媽平日為家務付出的...
雲林縣政府今天舉辦穿針引線比賽，各局處同仁一起穿針引線，感受媽媽平日為家務付出的辛苦。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣鎮南國小學生今天為校內辛苦的廚工準備驚喜，小朋友將樂器藏在餐桶裡面，突然現身演奏給廚工媽媽一個大驚喜，縣長李進勇（右一）也現身送上護手霜，預祝廚工媽媽母親節快樂。記者陳雅玲／攝影
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李進勇母親節營養午餐
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