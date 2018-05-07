嘉市人均負債112元本島最低 涂醒哲：不花大錢放煙火

2018-05-07 09:25 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



財政部公布去年全國人均負債少了2.2萬，各縣市的債務情況，除離島地區，嘉義市財政最佳，人均負債只有112元，第二低是桃園市人均負債1萬3836元，負債比嘉義市多一百倍。嘉義市主計處長房銘輝表示，市府團隊做到開源、節流，啟動鐵路高架化、汙水處理廠等重大建設，且不舉債，3年來還了10億元負債。

「嘉義市是理財王！」嘉義市長涂醒哲說，幾乎所有縣市都為舉債苦惱，只有嘉義市財政穩健，人均負債曾高達1萬4539元，如今降至112元，他主政3年來平均每年啟動了112億的建設，包括汙水下水道、汙水處理中心、八掌溪景觀橋、國民運動中心、貨運轉運中心等重大工程。

涂也強調，他任內沒有花大錢辦一些放煙火的活動，也沒有浮濫增加市府人事，3年來減少近10億負債，讓嘉義市能推動各項重大建設，104、105年中央債務管理考核成績，都是全國第1名，可說是各縣市債務管理的模範生。

嘉義市府主計處長房銘輝表示，市府團隊開源做法是爭取中央補助挹注市庫、支援建設，平均每年為市庫增加挹注10億經費，去年行政院啟動的前膽計畫，爭取到鐵路高架化等49案252億經費，「是歷年來最會向中央爭取經費的市長」。

房也說，市府努力拓展地方財源，如湖子內區段徵收提早一年半分發土地，活絡交易市場，去年增加稅收3億元。3年來把魚市場營運轉虧為盈，果菜市場年平均獲利增加4倍。

「每一分錢都用在刀口上」房銘輝指出，市府支出採撙節原則，以多元績效考評鼓勵市府同仁撙節支出，業務費控管得宜，並管制人事員額來節省人事支出；在標案發包上，採取合併發包、推動開口合約，不僅提升行政效率，也節省經費支出。另，各專戶款項集中管理、靈活調度，讓利息更為節省，才能為市府創造結餘。涂上任3年，總計結餘16億餘元，其中10億用來還債。