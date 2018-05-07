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追思八田烏山頭水庫封園一天 嘉南大圳8日單車溯源

2018-05-07 07:27聯合報 記者謝進盛╱即時報導

追思烏山頭水庫建造者八田與一技師，台江NGO今舉辦愛鄉護水─嘉南大圳單車溯源行動，百餘人從安南區海佃國小出發前往烏山頭水庫，向八田與一技師塑像致敬，台南市代理市長李孟諺表示，山海圳綠道已列入行政院國家綠道計劃。

烏山頭水庫風景區管理處說，5月8日是八田與一忌日，台日雙方如往年辦理追思會，配合追思會，當天園區將不對外開放。

台江NGO將每年5月第一星期日訂為「台江水日」，今年邁入第十二年，昨天上午，小台江、社大台江分校、水水長安等台江老中青三代，100多人齊集海佃國小，由李孟諺陪騎帶領，沿著台江山海圳綠道，騎著單車，溯源烏山頭水庫，來回70公里，在烏山頭水庫前並與長榮大學、台南大學、南藝大等大學師生會師。

包括台南社大校長林朝成、國發會副主委曾旭正等人，也都與會，向八田與一獻花，共同倡議台灣山海圳國家綠道，連結台江到玉山國家公園的多樣性生態與文化，做為青年學生壯遊的台灣文化路徑。

長安國小老師翁育民、台江民俗文化班陳明芬等人說，台江山海圳綠道是條公私合力、協作而成的綠道，每年台江水日的愛鄉護水行動，都會騎到烏山頭水庫，幾年下來，發現這條綠道從海，沿水圳到烏山頭，風光明媚，生態完整、文化豐富，更富有歷史人文意涵，值得一騎。

頂著30多度高溫，大小朋友參與「台江水日」活動，從台南安南區騎著單車來到烏山頭水...
頂著30多度高溫，大小朋友參與「台江水日」活動，從台南安南區騎著單車來到烏山頭水庫向八田與一塑像前致敬。記者謝進盛／攝影
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頂著30多度高溫，大小朋友參與「台江水日」活動，從台南安南區騎著單車來到烏山頭水...
頂著30多度高溫，大小朋友參與「台江水日」活動，從台南安南區騎著單車來到烏山頭水庫向八田與一塑像前致敬。記者謝進盛／攝影
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長榮大學學生組隊參與「台江水日」。記者謝進盛／攝影
長榮大學學生組隊參與「台江水日」。記者謝進盛／攝影
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八田與一忌日近，來自各地民眾陸續前來烏山頭水庫憑弔八田。記者謝進盛／攝影
八田與一忌日近，來自各地民眾陸續前來烏山頭水庫憑弔八田。記者謝進盛／攝影
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頂著30多度高溫，大小朋友參與「台江水日」活動，從台南安南區騎著單車來到烏山頭水...
頂著30多度高溫，大小朋友參與「台江水日」活動，從台南安南區騎著單車來到烏山頭水庫向八田與一塑像前致敬。記者謝進盛／攝影
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台江水庫八田與一
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