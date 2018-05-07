追思八田烏山頭水庫封園一天 嘉南大圳8日單車溯源

2018-05-07 07:27 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



追思烏山頭水庫建造者八田與一技師，台江NGO今舉辦愛鄉護水─嘉南大圳單車溯源行動，百餘人從安南區海佃國小出發前往烏山頭水庫，向八田與一技師塑像致敬，台南市代理市長李孟諺表示，山海圳綠道已列入行政院國家綠道計劃。

烏山頭水庫風景區管理處說，5月8日是八田與一忌日，台日雙方如往年辦理追思會，配合追思會，當天園區將不對外開放。

台江NGO將每年5月第一星期日訂為「台江水日」，今年邁入第十二年，昨天上午，小台江、社大台江分校、水水長安等台江老中青三代，100多人齊集海佃國小，由李孟諺陪騎帶領，沿著台江山海圳綠道，騎著單車，溯源烏山頭水庫，來回70公里，在烏山頭水庫前並與長榮大學、台南大學、南藝大等大學師生會師。

包括台南社大校長林朝成、國發會副主委曾旭正等人，也都與會，向八田與一獻花，共同倡議台灣山海圳國家綠道，連結台江到玉山國家公園的多樣性生態與文化，做為青年學生壯遊的台灣文化路徑。