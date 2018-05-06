「麻豆香」要來了！162陣頭遶境3天

2018-05-06 21:22 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



3年1科「麻豆香」逼近，將由麻豆代天府領銜，有162個陣頭參與，本月11日起連續3天展開遶境麻豆各角落，且這次特別與國中教育會考日期錯開，降低對考生衝擊。

麻豆代天府香火鼎盛聞名全台，日前廟方安排各主要寺廟討論今年遶境情事，敲定神轎陣頭出巡順序，昨晨7點舉辦蜈蜙陣開光啟靈儀式，由主委陳中山率領寺廟管理委員會委員及参與百足真人（蜈蚣陣）伴演各種角色的學童上香参拜，祈求3天繞境順利平安。

而這次麻豆代天府戊戌年「麻豆香」遶境日期，剛好和107年國中教育會考5月19、20日的考試日期錯開，不會影響麻豆考場考生考試。

麻豆警方。配合這次麻豆代天府五府千歲戊戌年出巡遶境暨民俗藝術大遊行，麻豆分局也規劃了相關交通疏導管制措施，主要內容如下：

一、11日下午16-18時麻豆交流道車流大，遶境隊伍通過，易造成路段壅塞，欲進入麻豆市區車輛，請儘量改走台84線下營交流道系統。

二、12日下午14-18時請麻豆、西港往來車輛，改走曾文溪堤防邊水防道路。

三、5月13日遶境隊伍在麻豆市區內遶行，請用路人改走麻豆新生南、北路等外環道路。

四、5月11日、12日及13日18時起興中路及忠孝路管制車輛禁止進入。