親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

阿里山公路落石砸中轎車車窗 晚間預警性封閉

深澳電廠惡化北市空氣品質 北市府表態了...

「麻豆香」要來了！162陣頭遶境3天

2018-05-06 21:22聯合報 記者謝進盛╱即時報導

3年1科「麻豆香」逼近，將由麻豆代天府領銜，有162個陣頭參與，本月11日起連續3天展開遶境麻豆各角落，且這次特別與國中教育會考日期錯開，降低對考生衝擊。

麻豆代天府香火鼎盛聞名全台，日前廟方安排各主要寺廟討論今年遶境情事，敲定神轎陣頭出巡順序，昨晨7點舉辦蜈蜙陣開光啟靈儀式，由主委陳中山率領寺廟管理委員會委員及参與百足真人（蜈蚣陣）伴演各種角色的學童上香参拜，祈求3天繞境順利平安。

而這次麻豆代天府戊戌年「麻豆香」遶境日期，剛好和107年國中教育會考5月19、20日的考試日期錯開，不會影響麻豆考場考生考試。

麻豆警方。配合這次麻豆代天府五府千歲戊戌年出巡遶境暨民俗藝術大遊行，麻豆分局也規劃了相關交通疏導管制措施，主要內容如下：

一、11日下午16-18時麻豆交流道車流大，遶境隊伍通過，易造成路段壅塞，欲進入麻豆市區車輛，請儘量改走台84線下營交流道系統。

二、12日下午14-18時請麻豆、西港往來車輛，改走曾文溪堤防邊水防道路。

三、5月13日遶境隊伍在麻豆市區內遶行，請用路人改走麻豆新生南、北路等外環道路。

四、5月11日、12日及13日18時起興中路及忠孝路管制車輛禁止進入。

麻豆警分局長楊青垂表示，這次遶境隊伍計有162個陣頭，警方已派員對參與宮廟及陣頭做事前約制，不容許有陣頭暴力衝突事件發生，也籲請鄉親們協助配合。

著名的蜈蚣陣將重現，廟方安排開光點眼儀式。記者謝進盛/攝影
著名的蜈蚣陣將重現，廟方安排開光點眼儀式。記者謝進盛/攝影
分享
麻豆代天府主委陳中山（左2）發放紅包給將全程參與遶境的小朋友。記者謝進盛/攝影
麻豆代天府主委陳中山（左2）發放紅包給將全程參與遶境的小朋友。記者謝進盛/攝影
分享
3年1科「麻豆香」遶境廟會接近，麻豆代天府安排隆重祭拜儀式，祈求過程順利平安。記...
3年1科「麻豆香」遶境廟會接近，麻豆代天府安排隆重祭拜儀式，祈求過程順利平安。記者謝進盛/攝影
分享
廟方安排祭拜儀式，過程隆重、虔誠。記者謝進盛/攝影
廟方安排祭拜儀式，過程隆重、虔誠。記者謝進盛/攝影
分享

遶境國中教育會考神轎
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

川金會將登場 而台灣也有一群打過韓戰的老兵

2018-05-06 19:29

奇妙！農村人力荒 農民用蜜蜂代替做好做滿

2018-05-06 21:00

勤堃機械新廠動土 大埔美精密機械園區進駐第28家

2018-05-06 17:41

旱象嚴峻如何度過 水雉生態園區這麼說

2018-05-06 15:56

讓獨居視障貧男住得舒服 愛心義工出力打掃兼修繕

2018-05-06 14:39

西螺鎮19對夫妻今慶鑽石婚 相知相惜結縭一甲子

2018-05-06 13:46

北台南家扶中心親子健行溫馨 提前歡度母親節

2018-05-06 13:07

新住民創作繪本 將巡迴分享在台故事

2018-05-06 12:57

奇美博物館園區路跑 邊跑邊拍照

2018-05-06 12:56

超越血緣的愛 寄養家庭招募趕不及需求

2018-05-06 12:41

「台灣好多夜市」新住民畫出台灣印象

2018-05-06 12:38

北港媽祖遶境動員百人掃炮屑 一天清出30噸

2018-05-06 09:56

嘉義市「二通」再造20年無起色 找50店家說故事尋榮景

2018-05-06 09:11

幫過動兒集中注意力 布袋戲偶好療癒

2018-05-06 08:57

神轎起火！北港媽祖出巡炮場炸轎 兩轎伕燒傷

2018-05-06 01:16

新北雲林同鄉會 捐助縣內低收戶

2018-05-06 00:08

入菜、編織 嘉市月桃花祭開跑

2018-05-06 00:02

泰安宮助學 顧癌父 代母職 2生獲孝行獎

2018-05-05 23:53

高齡共創生活實驗室 新港揭牌

2018-05-05 23:52

林佛兒曾想讀…遺孀贈書北門高中

2018-05-05 23:51

台南模範母親水噹噹 穿婚紗圓夢

2018-05-05 23:49

這位里長把老弱里民安置在家 又免費供餐

2018-05-05 21:03

不婚危機！里長扮紅娘牽線但遇這麻煩

2018-05-05 19:24

嘉義餃子王負責人焦畯甫獲頒兩岸名師 「根留台灣」

2018-05-05 19:23

嘉義協同中學2人上台大醫 另有4名錄取香港中文等大學

2018-05-05 17:02

樹上臘腸能不能吃？虎頭埤風景區遊客熱門問題

2018-05-05 15:08

影／高溫紫外線爆表 媽祖大遶境信徒員警感神威挺住

2018-05-05 14:18

荔枝椿象入侵住宅區 會噴腐蝕體液居民怕

2018-05-05 13:25

為促進國內觀光消費 謝龍介攜秘雕遊台南

2018-05-05 13:24

安平二期國宅海砂屋 最快本月展開都更說明

2018-05-05 12:53

阿里山公路落石 5日清晨搶通單線通車

2018-05-05 10:05

老舊斗南派出所要搬家了 10月入住歷史建物

2018-05-05 09:39

不識字百歲人瑞獲模範母親 兒子有老師、大學院長

2018-05-05 07:46

留在這裡永遠不死 林佛兒遺孀贈書北門高中

2018-05-05 15:01

幫罹癌中風父親餵食與按摩 她國三獲特殊孝行獎

2018-05-05 13:24

高中生第1次創作新詩 42字獲首獎7000元

2018-05-05 12:50
看更多

熱門文章

囂張！外國人不滿她擋路 竟踢翻六旬婦行李還飆髒話

2018-05-06 10:46

公益狗娃娃滯銷 憨兒自責 霸氣館長：我全收了

2018-05-05 23:14

快來！薪水上看70K 桃園捷運招募127名新血

2018-05-06 16:14

神轎起火！北港媽祖出巡炮場炸轎 兩轎伕燒傷

2018-05-06 01:16

台東長泳民眾熱情簇擁 馬英九回贈馬式幽默

2018-05-06 10:59

守法2段式左轉 烏龍燈號讓機車動彈不得

2018-05-06 08:04

北港媽祖遶境動員百人掃炮屑 一天清出30噸

2018-05-06 09:56

北市內科交通求解 警方這6項建議獲採納實施

2018-05-06 08:47

苗栗客家桐花婚禮浪漫登場 66對新人相吻「永結桐心」

2018-05-06 12:39

外籍人士罵婦人比中指 北捷表示：對行動不便者應禮讓

2018-05-06 15:27

美翻了！峨眉十二寮地景藝術 成打卡勝地

2018-05-05 22:37

連續發生破窗竊案 巿民怪總統到台中警力空虛

2018-05-06 11:05

嘉義市「二通」再造20年無起色 找50店家說故事尋榮景

2018-05-06 09:11

男護老婦反被老外罵髒話羞辱 捷警：男子不排除提告

2018-05-06 16:09

「台灣好多夜市」新住民畫出台灣印象

2018-05-06 12:38

捷運東湖支線 1800戶連署反對

2018-05-06 00:02

川金會將登場 而台灣也有一群打過韓戰的老兵

2018-05-06 19:29

空難撿回一命 建築師變茶博士

2018-05-05 23:25

林右昌取消「市民有約」 謝立功復辦：周三見

2018-05-06 12:21

超跑車隊到育幼院慷慨解囊20萬元 並載小孩兜風

2018-05-06 17:39

找尋藍海 退役空軍士官轉行做冷凍空調維修

2018-05-06 10:11

長濱馬拉松 千餘選手金剛山下迎稻浪海浪

2018-05-06 13:53

肝基：西部沿海、東部山區C肝病仍盛行！

2018-05-06 00:29

盼了10年 南迴鄉親「終於等到這天」

2018-05-05 22:57

100名乳癌媽媽妝水水走秀 開心：活著真好

2018-05-06 07:36

台中外埔彩繪稻田 看得到虎爸虎媽可愛身影

2018-05-06 10:42

促進北投溫泉產業發展 北市府拓寬行義路山區道路

2018-05-06 09:34

竹縣桐花祭市集爆人潮 免費換汽球棉花糖桐花餐

2018-05-05 12:43

彰化台語文園區 總統揭牌

2018-05-05 23:30

腦瘤嬤子逝孫障力抗厄運 女兒：媽獲模範母親實至名歸

2018-05-06 13:52

網傳台中停水範圍擴大 台水澄清

2018-05-05 23:18

影／50歲大叔「亞果出任務」跨世代救援家扶受虐兒

2018-05-06 13:21

超越血緣的愛 寄養家庭招募趕不及需求

2018-05-06 12:41

苗縣親子公園 設計走海洋風

2018-05-05 23:31

旱象嚴峻如何度過 水雉生態園區這麼說

2018-05-06 15:56

鄭文燦聽見民意 桃捷棕線地下化有譜

2018-05-05 23:17

竹縣桐花祭 邀你過客庄生活

2018-05-05 23:27

殘父用嘴換尿布 子長大照護回報

2018-05-05 23:42

金門包機直飛花蓮之旅 6月20日首航

2018-05-06 14:54

鳳山共合宅創意住居 14戶青年小家庭歡喜入厝

2018-05-06 11:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top