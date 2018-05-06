川金會將登場 而台灣也有一群打過韓戰的老兵

2018-05-06 19:29 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



川金會即將登場，朝鮮半島近期是全球最關注的地方，而台灣有一群當年曾打過韓戰的老兵，隨著時光被人淡忘，但對他們每一個人來說，身上的刺青是生命的印記，改變了他們的人生。

年輕人瘋韓流，但對這場發生在1950-1953年的韓戰可能了解不多，當年有一萬多名的「反共義士」，由中共送往戰場後被美軍俘虜，輾轉再到台灣，而每個人身上都有「反共抗俄」的刺青，以示對國民黨的忠誠。

台南榮民之家裡早年有數百名的韓戰老兵，目前僅存十多人，也都8、90歲高齡，即使至今時代早已不同，但多數的人談起當年仍心有餘悸，不敢暢談，可以看出陰影對他們而言有多麼深刻。

87歲的修振義20多歲就被從家鄉送到戰場，根本沒有打過仗，當時流行的順口溜至今還記得，「新兵過鴨綠江，不死也難逃」，可見有許多新兵枉死，他幸運3個月就被俘，送到俘虜營，當時什麼也不懂，老兵刺青他也跟著刺，後來要選擇回大陸或是到台灣時，他回憶有許多基督教的宣教士在場一再宣揚台灣的好，「你們到台灣，我會等在岸上接你們」，但到台灣時根本不見人影，當時他就覺得「被騙」

95歲的王元則是在戰爭中，連名字都沒了！本名王國元，被俘的時候登記姓名，對方說「國家都沒了，你的名字裡怎麼還有國字」，他因此被改名，當時說「到了台灣可以再改回來」，但這名字卻跟著他一甲子至今。

他至今還記得俘虜營裡詭譎的氣氛，有的傾向國民黨想到台灣，有的傾向共產黨，一心要回大陸，多數的人夾在中間不敢亂說話，就怕得罪了一方，曾有同被俘者，因想回大陸，半夜裡身上的刺青被人割下來慘死。

91歲的黃興財還記得當時有人想回大陸，被視為共產黨，被人抓了在身上刺上密密麻麻的「反共抗俄」等文字，「看你還能不能回去」，而他當年並不想刺，一直被傾向國民黨者勸說7、8字，最後不得不刺。