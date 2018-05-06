讓獨居視障貧男住得舒服 愛心義工出力打掃兼修繕

2018-05-06 14:39 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



「人間處處有溫情，那裡需要那裡去!」嘉義縣太保市崙頂里未婚獨居57歲黃姓視障男子，生活陷入困境， 是長照個案，太保市民代表林淑勉向中部愛心義工團求援，30多名大人小孩組成義工團，今天頂著30多度高溫，到黃男住家揮汗清理環境，修繕房子，新裝衛浴及無障礙設施，費時9小時，從早到晚，讓住家煥然一新，黃男直說「謝謝大家！」

未婚黃姓男子原本從事腳底按摩工作，50歲時因服務香港腳客人後，手沒有做好清潔工作，碰觸眼睛，致結膜炎，後來惡化成白內障、青光眼到幾近失明，目前只能隱約「看到」20公分內的模糊影像。

因視障黃男走路經常撞傷、煮東西也燙傷好幾次，崙頂里長張騰耀認為如此早晚會發生意外，去年8月提報黃男為低收入戶，每月領生活救助金，並申請長照關懷，周一至周六中午送餐服務，居家服務員每周服務兩次，但黃男防護意識強，送餐志工只能到客廳，居家服務員被限制範圍。

後長照督導黃瑜琛找愛心團體加送晚餐，連送5個月，黃男才敞開心胸，同意讓愛心義工團幫忙修繕房子，但仍守在臥室，30多名大人小孩組成的義工團，今天頂著30多度炎熱高溫，到黃男住家清理環境，清出一大堆雜物，修繕房子，新裝衛浴及無障礙設施，浴室整個打掉換新馬桶、洗臉盆，改舖止滑地磚，讓黃男不致跌到。