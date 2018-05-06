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遭富二代玩弄感情 女子自學法律不惜一切「告死他」

讓獨居視障貧男住得舒服 愛心義工出力打掃兼修繕

2018-05-06 14:39聯合報 記者魯永明╱即時報導

「人間處處有溫情，那裡需要那裡去!」嘉義縣太保市崙頂里未婚獨居57歲黃姓視障男子，生活陷入困境， 是長照個案，太保市民代表林淑勉向中部愛心義工團求援，30多名大人小孩組成義工團，今天頂著30多度高溫，到黃男住家揮汗清理環境，修繕房子，新裝衛浴及無障礙設施，費時9小時，從早到晚，讓住家煥然一新，黃男直說「謝謝大家！」

未婚黃姓男子原本從事腳底按摩工作，50歲時因服務香港腳客人後，手沒有做好清潔工作，碰觸眼睛，致結膜炎，後來惡化成白內障、青光眼到幾近失明，目前只能隱約「看到」20公分內的模糊影像。

因視障黃男走路經常撞傷、煮東西也燙傷好幾次，崙頂里長張騰耀認為如此早晚會發生意外，去年8月提報黃男為低收入戶，每月領生活救助金，並申請長照關懷，周一至周六中午送餐服務，居家服務員每周服務兩次，但黃男防護意識強，送餐志工只能到客廳，居家服務員被限制範圍。

後長照督導黃瑜琛找愛心團體加送晚餐，連送5個月，黃男才敞開心胸，同意讓愛心義工團幫忙修繕房子，但仍守在臥室，30多名大人小孩組成的義工團，今天頂著30多度炎熱高溫，到黃男住家清理環境，清出一大堆雜物，修繕房子，新裝衛浴及無障礙設施，浴室整個打掉換新馬桶、洗臉盆，改舖止滑地磚，讓黃男不致跌到。

林淑勉說，愛心義工細心，牆壁重新油漆，紗窗也更換，廚房設計成方便黃男使用。 愛心義工團召集人紀瓊如說，他們成立才1年多，宗旨很簡單就是「那裡需要那裡去」，成員大多住台中、彰化，服務範圍以中彰為主，嘉義是第二次來，大家做得很開心；年紀最小讀小二的李東哲與姊姊李欣妮及父親李泰宏一起做愛心，滿身大汗不喊累。

中部愛心義工團30多名大人小孩，今天頂著30多度高溫，到嘉義縣太保市視障黃姓男子...
中部愛心義工團30多名大人小孩，今天頂著30多度高溫，到嘉義縣太保市視障黃姓男子住家清理環境，修繕房子，新裝衛浴及無障礙設施。記者魯永明／攝影
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中部愛心義工團30多名大人小孩，今天頂著30多度高溫，到嘉義縣太保市視障黃姓男子...
中部愛心義工團30多名大人小孩，今天頂著30多度高溫，到嘉義縣太保市視障黃姓男子住家清理環境，修繕房子，新裝衛浴及無障礙設施。記者魯永明／攝影
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嘉義縣太保市崙頂里未婚獨居57歲黃姓視障男子(左)，生活陷入困境 是長照個案，太...
嘉義縣太保市崙頂里未婚獨居57歲黃姓視障男子(左)，生活陷入困境 是長照個案，太保市民代表林淑勉(右)向中部愛心義工團求援，協助清理修繕住家。記者魯永明／攝影
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中部愛心義工團30多名大人小孩，今天頂著30多度高溫，到嘉義縣太保市視障黃姓男子...
中部愛心義工團30多名大人小孩，今天頂著30多度高溫，到嘉義縣太保市視障黃姓男子住家清理環境，修繕房子，新裝衛浴及無障礙設施。記者魯永明／攝影
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義工長照高溫
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