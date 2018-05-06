嘉義市「二通」再造20年無起色 找50店家說故事尋榮景

2018-05-06 09:11 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義市政府針對「二通」再造近20年，不見起色，文化局從中檢討缺失，從去年起以興中街以西到仁愛、中正路口，進行街區調查、居民訪談等，今年將找出50家傳統具代表性的店家說故事，讓民眾發現二通的美，期望恢復「二通」的榮景。

嘉義市文化局藝文推廣科專員董育奇表示，日據時代「大通」指的是現在的中山路，是日本人專門逛的商店街，而「二通」是現在的中正路，為漢人逛，店家營業時從清晨到深夜。

嘉義市府針對二通再造近20年，不斷增設硬體設備、變更單行道、興建西市場等，可是接連4次的改造都是失敗收場，居民從原本的期待到現在失去信心。近年來遠東戲院、第一銀行等8間老屋拆除，二通榮景不再。

嘉義市副市長張惠博回憶起12歲至18歲在嘉義市的生活，對當時「二通」街上熱鬧的景象極為深刻，他反問文化局是否可以從店家的角度來推動街景再造，公部門擔任輔導人的角色，「也許角色互換反而更具向心力」。