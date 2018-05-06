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嘉義市「二通」再造20年無起色 找50店家說故事尋榮景

2018-05-06 09:11聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

嘉義市政府針對「二通」再造近20年，不見起色，文化局從中檢討缺失，從去年起以興中街以西到仁愛、中正路口，進行街區調查、居民訪談等，今年將找出50家傳統具代表性的店家說故事，讓民眾發現二通的美，期望恢復「二通」的榮景。

嘉義市文化局藝文推廣科專員董育奇表示，日據時代「大通」指的是現在的中山路，是日本人專門逛的商店街，而「二通」是現在的中正路，為漢人逛，店家營業時從清晨到深夜。

嘉義市府針對二通再造近20年，不斷增設硬體設備、變更單行道、興建西市場等，可是接連4次的改造都是失敗收場，居民從原本的期待到現在失去信心。近年來遠東戲院、第一銀行等8間老屋拆除，二通榮景不再。

嘉義市副市長張惠博回憶起12歲至18歲在嘉義市的生活，對當時「二通」街上熱鬧的景象極為深刻，他反問文化局是否可以從店家的角度來推動街景再造，公部門擔任輔導人的角色，「也許角色互換反而更具向心力」。

南華大學建築系主任陳惠民表示，「二通」再造的困難點在於店家看不見希望，其實走一趟，可看盡台灣近百年來的建築史，每家老店都有自己的故事，此次透過二通的歷史開始，培訓導覽人員吸引遊客進入二通，使更多的年青人回流及入駐，看到更多的店家經營。

嘉義市文化局從去年起以興中街以西到仁愛、中正路口，進行街區調查、居民訪談等，期望...
嘉義市文化局從去年起以興中街以西到仁愛、中正路口，進行街區調查、居民訪談等，期望恢復早年「二通」的榮景。記者姜宜菁／攝影
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嘉義市文化局從去年起以興中街以西到仁愛、中正路口，進行街區調查、居民訪談等，昨天...
嘉義市文化局從去年起以興中街以西到仁愛、中正路口，進行街區調查、居民訪談等，昨天舉辦人才培育工作坊成果展。記者姜宜菁／攝影
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文化局老屋南華大學
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