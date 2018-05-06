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幫過動兒集中注意力 布袋戲偶好療癒

2018-05-06 08:57聯合報 記者謝恩得╱即時報導

患有過動症的翔翔（化名）有次接觸嘉義三昧堂的布戲偶展，竟全神貫注在戲偶上，三昧堂亦特地開放給小粉絲參觀，2年多來翔翔在戲偶世界展現驚奇的專注力，老師和早療師也都說進步很大，最近三昧堂幫翔翔的媽媽到廟會義演還願，翔翔還演出天官賜福發糖果。

六腳鄉灣內社區娘媽堂，每年娘媽壽誕都有許多信徒請布袋戲或歌仔戲團表演，今年有226棚戲團同時演出，場面相當壯觀。其中一團是知名的三昧堂創意木偶團隊，是為了小粉絲翔翔特地舉辦慈善義演，也是提早給翔翔媽媽一個最特別的母親節禮物。

今年5歲的翔翔是注意力不足過動症的患者（英文縮寫ADHD），4年前開始早療，有次翔翔參觀三昧堂的戲偶後，竟能不再發出怪聲或四處走動，定晴在一個個戲偶上。三昧堂行銷總監嚴仁鴻說，他們開始讓翔翔盡情參觀戲偶和展場，每週兩次在早療課後，到民雄表演藝術中心的辦公室玩布袋戲，讓翔翔的情緒愈來愈穩定，老師們認為進步很多。

翔翔的媽媽曾跟娘媽許願，今年想三昧堂前往娘媽堂表演還願，團長劉國安表示，三昧堂大部份在國內外展覽戲偶，從來沒有接廟會活動，因不想在競爭很慘烈的地方劇團「搶生意」，不過翔翔因著三昧堂戲偶獲得療癒，讓團員們都很感動，決定前往慈善義演，志工們從南到北動員快20個人，翔翔也是小志工，從早跟到晚都沒有喊累。

翔翔平時在幼稚園裡都會學三昧堂的經典橋段天官賜福，發糖果給同學，此次娘媽堂演出時，翔翔又演了一小段。嚴仁鴻表示，沒想到三昧堂的戲偶居然有療癒功能，未來不排除往療癒方向發展，幫助更多像翔翔一樣的孩子。

翔翔的母親郭小姐講到三昧堂時忍不住哽咽，「我不知要怎麼說心中的感激」。三昧堂操偶師吳冬青說，翔翔是個特殊的孩子，也很讓人喜愛，為了娘媽堂義演，志工們遠從南北各地來幫忙，大家都忙得很快樂。

三昧堂讓翔翔（靠近舞台左方穿紅衣）成為公演的主角。圖／三昧堂提供
三昧堂讓翔翔（靠近舞台左方穿紅衣）成為公演的主角。圖／三昧堂提供
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翔翔最愛的布袋戲偶天官賜福。圖／三昧堂提供
翔翔最愛的布袋戲偶天官賜福。圖／三昧堂提供
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過動症布袋戲
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