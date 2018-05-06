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神轎起火！北港媽祖出巡炮場炸轎 兩轎伕燒傷

2018-05-06 01:16聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

鞭炮引爆不久馬上竄出火舌，神轎上方一團火球，相當驚人。記者蔡維斌／翻攝
鞭炮引爆不久馬上竄出火舌，神轎上方一團火球，相當驚人。記者蔡維斌／翻攝
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雲林縣北港朝天宮媽祖出巡，神轎遶境一路炸轎最震撼，今天深夜一座神轎在仁和路的炮場炸轎時，疑因炮屑沒清乾淨，引燃後烈火竄起，神轎起火，十分驚悚，但神勇轎伕仍奮力扛住神轎，約1分鐘火炮炸完後，旁邊的人馬上將兩名燒傷的轎伕灌水降溫並送醫，被燒的神轎並無大礙仍繼續遶境。

北港朝天宮媽祖出巡兩天，炸轎的鞭炮超過數千萬元，為推動減炮，減少炮屑影響環境，北港鎮公所規劃定點式炮場，並宣導鞭炮減量，但因百年來北港一直有「放愈多愈旺」的習俗，炮量雖比以往減少，但炮場炸轎仍十分震撼，成為媽祖出巡的重頭戲。

北港媽祖出巡今天進入第二天，預定到明天清晨，神轎隊才會遶完全境入廟，今天深夜約10點35分許，神轎隊中的四媽神轎，在仁和路的炮場炸轎時，疑因炮屑紙沒清乾淨，轎底的大量炮鞭一點燃，轟然巨響，隨之竄起火熖。

火舌竄燒，轎頂竄起一團火球，把轎頂的裙擺都燒光，全程全被觀賞的遊客拍下，當烈火燒轎時，神勇的轎伕無一人逃離，仍奮力扛住神轎，約一分多鐘鞭炮炸完後，旁邊的人蜂湧而上把兩名掌轎被燒傷的轎伕拉出來，並以冷水燒灌全身降溫，隨後被送北港媽祖醫院救治。

儘管當時火勢不小，但只有神轎的裙擺被燒毀，神轎並無大礙，繼續遶境，兩名受傷的轎伕背部和手被燒傷，意識清楚，傷勢並不嚴重，仍在醫院觀察中。

鞭炮引爆不久馬上竄出火舌。記者蔡維斌／翻攝
鞭炮引爆不久馬上竄出火舌。記者蔡維斌／翻攝
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神勇的轎伕馬上被人用水管接水澆降溫，背部約百分之20被燒傷。記者蔡維斌／翻攝
神勇的轎伕馬上被人用水管接水澆降溫，背部約百分之20被燒傷。記者蔡維斌／翻攝
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鞭炮引爆不久馬上竄出火舌。記者蔡維斌／翻攝
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鞭炮引爆不久馬上竄出火舌。記者蔡維斌／翻攝
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神勇的轎伕馬上被人用水管接水澆降溫，背部約百分之20被燒傷。記者蔡維斌／翻攝
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神轎北港朝天宮媽祖
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