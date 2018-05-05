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台大學代會議長：管中閔違法兼職事證明確

不婚危機！里長扮紅娘牽線但遇這麻煩

2018-05-05 19:24聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣朴子市文化里長楊石旭，發現許多年輕人不婚，又收到里民委託希望幫孩子介紹對象，決定自扮紅娘舉辦青年聯誼，三天已有30多人預約。他直言報名者條件好、學經歷佳但讓他憂心，因為「 近9成都是男姓！」

楊石旭拿出1疊報名資料說，前陣子就有幾位里民拜託，表示孩子已過30歲、適婚年齡仍沒有對象，請他幫忙介紹。他探詢後發現，這幾名「未婚族」條件、學經歷都不錯，也有留學海外歸國或在跨國企業任中階主管，決定當紅娘幫忙找對象。

他說，日前上網公告，歡迎20到40歲間的青年男女報名，立即有許多朋友透過臉書訊息、LINE傳來基本資料，並在他的要求下提供生活照，基本條件都不錯，他還到附近派出所、公家機關，鼓勵未婚男女員警、職員報名，短短三天就有30多個人報名。

「女性太少！」楊石旭坦言，紅娘不若想像好當，雖然報名者條件不錯，但男性報名接近總數9成，這讓他很傷腦筋，原本要辦聯誼的時間可能要延後。因此最近逢人他就問「 有沒有認識未婚女性啊？」希望有更多的女性來報名。

「 基因條件這麼好，不結婚太可惜！」楊石旭說，如果年輕人沒有穩定工作，薪水條件太差養不起自己，他也不敢當媒人， 但這群年輕人看起來條件都不錯，若能結婚生子，必能為台灣培育更有希望的下一代。

楊石旭拿出報名表表示，近九成都是男性，讓他很頭大。記者卜敏正／攝影
楊石旭拿出報名表表示，近九成都是男性，讓他很頭大。記者卜敏正／攝影
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