嘉義餃子王負責人焦畯甫獲頒兩岸名師 「根留台灣」

2018-05-05 19:23 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義市餃子王麵食館負責人焦畯甫是嘉義市名店好味道的第三代，爺爺是蔣中正的御廚，祖傳的好廚藝，精通包子、炸醬麵、餃子、餛飩等外省口味麵食，他上月底到大陸合肥參加2018第八屆海峽兩岸美食文化交流論壇，獲頒兩岸十大名師，焦畯甫表示，此次論壇請到剛獲得米其林三星評價的頤宮分享成功經驗，獲益良多，短時間內他仍根留台灣，放眼世界，

焦畯甫工作之餘偷空到中正大學台灣文學與創意應用研究所台灣文化碩士在職專班進修，考取中式麵食乙級技術士，在學校、救國團教麵食料理，中華海峽兩岸餐飲連鎖經營協會推薦他為兩岸十大名師，焦畯甫謙虛地說還有許多學習之處。

焦畯甫認為，廚師的修煉除了廚房，更是在賽場，所以積極參與每次國際美食盛會，增進自己的實力；此次到合肥參加2018第八屆海峽兩岸美食文化交流論壇，兩岸的廚師約250人同台競技，君品酒店的頤宮剛摘下米其林三星，君品酒店總經理盛治仁談打造台灣第一家米其林三星的心歷路程，從一周沒半個客人到現在走上國際，焦畯甫從中學習到，餐飲界走向國際化的標準，和待客之道。