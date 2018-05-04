老老照顧真辛苦！6旬身心障女顧8旬老母

2018-05-04 20:53 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣民雄鄉85歲林阿嬤，因失智失能臥床，62歲長女孫姓長女雖患有身心障礙，但仍在中華聖母基金會協助下，照顧病榻老母親，回報養育之恩；中華聖母基金會董事長陳美惠修女，今天帶著母親節蛋糕和物資前往關懷，表示基金會提供在宅醫療、照護指導、提升照顧品質，要努力讓辛苦照顧家庭喘一口氣。

「我自己也有一疊藥袋啊。」孫姓女子說，8歲時父親肝癌過世，都靠母親照顧。她婚後育有兩男一女，後因高燒昏迷、罹患精神疾病，生活缺人照顧，也是母親幫忙維持家庭，現在母親失智且中風臥床、大小便失禁、意識混亂，還好自己病情穩定，儘管已年過六旬，仍必須挑起母親日常照顧重擔。

她說，感謝中華聖母基金會送來二手電動床，方便臥床的母親。基金會也有居家服務，幫忙清潔母親身體，並提供在宅醫療服務，讓母女不再因出門就醫、心生恐懼，基金會還指導照顧技巧，關懷照顧品質。

陳美惠說，嘉義地區失智照顧家庭近5成為老老照顧、很辛苦，特別是對高齡照顧者在照顧上的無力、艱辛，基金會一定會加強服務，母親節將屆，中華聖母基金會社工將贈送120戶失智老老照顧家庭母親節蛋糕，期盼辛苦照顧的兒女或被照顧者，都能一展笑顏。