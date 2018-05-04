親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

新五四運動晚會 管中閔太太低調現身支持

馬英九籲收回拔管成命 蔡英文： 麥克風沒有了

老老照顧真辛苦！6旬身心障女顧8旬老母

2018-05-04 20:53聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣民雄鄉85歲林阿嬤，因失智失能臥床，62歲長女孫姓長女雖患有身心障礙，但仍在中華聖母基金會協助下，照顧病榻老母親，回報養育之恩；中華聖母基金會董事長陳美惠修女，今天帶著母親節蛋糕和物資前往關懷，表示基金會提供在宅醫療、照護指導、提升照顧品質，要努力讓辛苦照顧家庭喘一口氣。

「我自己也有一疊藥袋啊。」孫姓女子說，8歲時父親肝癌過世，都靠母親照顧。她婚後育有兩男一女，後因高燒昏迷、罹患精神疾病，生活缺人照顧，也是母親幫忙維持家庭，現在母親失智且中風臥床、大小便失禁、意識混亂，還好自己病情穩定，儘管已年過六旬，仍必須挑起母親日常照顧重擔。

她說，感謝中華聖母基金會送來二手電動床，方便臥床的母親。基金會也有居家服務，幫忙清潔母親身體，並提供在宅醫療服務，讓母女不再因出門就醫、心生恐懼，基金會還指導照顧技巧，關懷照顧品質。

陳美惠說，嘉義地區失智照顧家庭近5成為老老照顧、很辛苦，特別是對高齡照顧者在照顧上的無力、艱辛，基金會一定會加強服務，母親節將屆，中華聖母基金會社工將贈送120戶失智老老照顧家庭母親節蛋糕，期盼辛苦照顧的兒女或被照顧者，都能一展笑顏。

中華聖母基金會去年獲7-ELEVEN支持合作，打造「失智照護支持網絡」，關懷照顧者年齡在60歲以上的失智老老照顧家庭，建構居家到社區的照顧服務，包括推動「幾點了咖啡館」、「照顧者喘息講座」、「在宅醫療」、「鄰里照顧」等服務，至今幫助嘉義當地約3萬人次長輩，解決當地老老家庭缺乏照顧資源的困境。

孫姓女子感謝中華聖母基金會董事長陳美惠，對於老老照顧家庭的關懷。圖片／中華聖母基...
孫姓女子感謝中華聖母基金會董事長陳美惠，對於老老照顧家庭的關懷。圖片／中華聖母基金會提供
分享
嘉義縣民雄鄉85歲林阿嬤，因失智失能臥床，由62歲孫姓長女照顧。中華聖母基金會董...
嘉義縣民雄鄉85歲林阿嬤，因失智失能臥床，由62歲孫姓長女照顧。中華聖母基金會董事長陳美惠修女，今天帶著母親節蛋糕和物資前往關懷。圖片／中華聖母基金會提供
分享

失智母親節
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

林智信歷時25年創作「芬芳寶島」巨作 紅瓦厝展出

2018-05-04 20:48

北港朝天宮媽祖出巡震撼無比 藝閣繽紛又美麗

2018-05-04 20:46

全靠黑水虻吃光！嘉縣校園零廚餘計畫開跑

2018-05-04 20:21

影／女艦長的媽媽 歷經艱辛當選4模範母親

2018-05-04 11:04

缺水農民爆搶水衝突 水利會長喊話：一定供水充足

2018-05-04 20:58

曾文蓄水跌破6% 南水局長：壓力大每天盯10次水情

2018-05-04 19:41

放棄國民黨初選 前市長宣布參選斗六市長

2018-05-04 19:38

作伙倒轉來 成龍溼地展藝術

2018-05-04 16:12

世界級雜技團到斗六 帶媽來賞戲盡孝心

2018-05-04 14:59

「溪南LED、溪北點蠟燭」 台南議員：房稅用在哪兒？

2018-05-04 14:58

鼓勵學生起而行 南大經管系辦市集實踐社會責任

2018-05-04 14:48

影／「台灣墨龍」曾接蔣經國電話 要他學老蔣筆跡

2018-05-04 13:19

影／台南4古蹟建構自主防災網 文化資產有保障

2018-05-04 10:48

雨水不攪局鳳梨甜！鳳梨好筍季6日登場

2018-05-04 09:43

帶動高跟鞋教堂商機 福義軒蛋捲月中進駐

2018-05-04 09:21

你300我500 喊出5千人慈善團

2018-05-03 23:42

夜市7小販 促成低收殯葬免費

2018-05-03 23:40

南市公投門檻未下修 市府：會調整

2018-05-03 23:27

台南六甲王爺派出所 正式裁撤

2018-05-03 23:25

強投少女有孝行 女壘隊想吸收

2018-05-03 23:17

居家空氣品質 嘉市到府健檢

2018-05-03 23:13

南市無大型復康巴士 市府：7月會上路

2018-05-03 23:08

遠距教學英文 魔術吸引孩童目光

2018-05-03 22:58

北港媽祖出巡明登場 百年藝陣超熱鬧

2018-05-03 20:44

南市保生大帝遶完媽祖登場 交管更不易警頭大

2018-05-03 18:50

斗六市長選舉 林聖爵與林慧如「雙林對決」

2018-05-03 17:24

231人考取導遊領隊證照 考照達人系主任出撇步衝刺

2018-05-03 16:54

紓緩缺水危機 空軍實施空中人工增雨

2018-05-03 15:58

夜市小販行大愛 促免費安葬甘苦人法案通過

2018-05-03 14:59

台南佳佳西旅店將歇業 遭控沒給錢還辱罵街頭藝人

2018-05-03 14:52

台南水情吃緊 待梅雨助益

2018-05-03 12:32

影╱嘉義市環保局派員到宅測空品 為家做健檢

2018-05-03 10:34
看更多

熱門文章

台中為何將停水41小時？ 台水董事長在臉書說明

2018-05-04 07:22

影／桃園國民運動中心今開幕 15天內免費體驗

2018-05-04 12:55

影／半世紀國光客運站拆了！基隆前後站十月將消失

2018-05-04 10:20

影／不用電的老玩具 讓電玩世代的高中生玩瘋了

2018-05-04 00:09

常挨批沒半條 北市總算有捷運路線入前瞻

2018-05-03 21:46

大陸五一長假 人潮擠爆金門

2018-05-04 17:05

影／「台灣墨龍」曾接蔣經國電話 要他學老蔣筆跡

2018-05-04 13:19

彰縣農業技術團師傅不夠派遣 續招成員有忙不完工作

2018-05-03 21:43

和農藥殘留說掰掰 芒果的生物製劑利器將問市

2018-05-04 07:15

「解決」八卦山無醫村 77歲老醫師上山開業

2018-05-04 11:08

墾丁後壁湖海鮮餐廳 消保官突檢多未標示時價

2018-05-04 18:52

影／耍特技？ 抱機車騎機車 高雄騎士嚇壞路人

2018-05-04 15:06

帶動高跟鞋教堂商機 福義軒蛋捲月中進駐

2018-05-04 09:21

影／女艦長的媽媽 歷經艱辛當選4模範母親

2018-05-04 11:04

空姐變身有機農婦 常被親友問「妳瘋了？」

2018-05-04 10:40

影／台產西瓜名叫「黛安娜」 竟跟黛妃香消玉殞有關係

2018-05-04 11:00

揭神祕面紗 金門大膽島7月開放

2018-05-03 23:14

柯文哲認購 北市府充滿洋蔥

2018-05-04 14:40

台北市二殯闢第2條聯外道路 限非靈車進出

2018-05-04 09:26

中原高材生不當上班族 非洲教縫布衛生棉

2018-05-04 00:06

1千公斤母娘聖駕遶台北 松山慈惠堂保民遶境今登場

2018-05-04 16:24

南投文化基金經費不足 130位藝術家義賣一起推動藝文

2018-05-04 00:09

曾文蓄水跌破6% 南水局長：壓力大每天盯10次水情

2018-05-04 19:41

影／台電補助 通霄人工魚礁將完工

2018-05-03 23:56

不讓「教練爸」漏氣 東港高中全中運穿金戴銀

2018-05-04 16:26

放棄國民黨初選 前市長宣布參選斗六市長

2018-05-04 19:38

全國最大UNO貨櫃市集今開幕 粉絲朝聖

2018-05-04 17:47

雨水不攪局鳳梨甜！鳳梨好筍季6日登場

2018-05-04 09:43

全靠黑水虻吃光！嘉縣校園零廚餘計畫開跑

2018-05-04 20:21

5/12來富基漁港 千顆石門粽免費吃

2018-05-04 08:17

安坑輕軌列車票選顏色 網路投票今開始

2018-05-03 23:01

柯文哲PO洋蔥文 網友：抓到了！意圖選總統

2018-05-04 19:36

主婦組「甘仔店」 團購LINE出商機

2018-05-03 23:46

農業師傅加入 農會直呼「太好用」

2018-05-03 22:39

月眉土資場 股東爆水保「做好看的」

2018-05-03 23:47

洋蔥盛產價跌 柯文哲認購500袋給長者加菜

2018-05-04 18:20

中鋼幼兒跑步捐募 籌得1萬餘元

2018-05-04 16:27

淡水福佑宮5日祈安遶境 警方9時起實施交管

2018-05-04 14:54

改善空品 中市多管齊下發展綠色交通

2018-05-04 15:55

西門紅樓玻璃屋「很難看」 北市府允研議修建

2018-05-03 23:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top