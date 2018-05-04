林智信歷時25年創作「芬芳寶島」巨作 紅瓦厝展出

2018-05-04 20:48 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南歸仁文化中心成立20周年，邀請享譽國際藝術家林智信返郷舉辦「芬芳寶島油畫南部系列」特展，除了芬芳寶島南部系列油畫創作之外，還有他最擅長的鄉土版畫、油畫、陶藝、雕塑等共計百件畫作。

林智信1936年出生在台南歸仁紅瓦厝仔，當地人文薈萃，街上僅約100公尺數十家住戶裡，就孕育「藝術三傑」，一位是旅居美國的畫家陳錦芳，還有音樂家林榮德和全方位的藝術家林智信，20年前歸仁文化中心成立，曾邀請歸仁三傑在開幕第一檔隆重展出，造成極大迴響。20年後將再度邀請林智信「芬芳寶島」南部系列作品展出，意義重大。

林智信是台南師範藝師科畢業，曾榮獲第一屆美術教育特殊貢獻優良教師，更不斷地追求藝術潛能，不論是水墨、版畫、交趾陶、雕塑、琉璃皆有斐然的成就，曾獲台南文化貢獻獎、中國畫學會金爵獎、台灣省政府藝文獎、國立歷史博物館金章獎、北京版畫世界魯迅金獎、吳三連西畫類藝術獎、全球中華文化藝術薪傳優等獎、2002年英國劍橋IBC以藝術創作成就列入全球21世紀名人錄等等。

林智信40歲為了保留傳統宗教文化付出一份心力，向媽祖發願創作一巨幅版畫，之後以20年時間不眠不休創作，1995年終於如願完成了124公尺（408台尺）的「迎媽祖」長卷版畫，可謂世界最長版畫，作品屢次獲邀至國內外展出。

「芬芳寶島」創作從1989萌生意念起，花18年準備創作資料，再從2007年著手筆繪到2014年如願完成，前後歷經25年漫長的創作過程，由於受限年齡和體力，但憑著一股「熱愛鄉土勝過自己生命」的堅強信念，努力克服眼疾和身體上的病痛，終於又完成另一曠世油畫巨作248公尺（826台尺）長的「芬芳寶島」共102幅油畫，畫幅相連甚為壯觀，從北台灣至南台灣，分成濁水溪以北，濁水溪至高屏溪間以及高屏溪以南三部曲，人文風光、山水美景盡收畫底。