親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

新五四運動晚會 管中閔太太低調現身支持

馬英九籲收回拔管成命 蔡英文： 麥克風沒有了

林智信歷時25年創作「芬芳寶島」巨作 紅瓦厝展出

2018-05-04 20:48聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南歸仁文化中心成立20周年，邀請享譽國際藝術家林智信返郷舉辦「芬芳寶島油畫南部系列」特展，除了芬芳寶島南部系列油畫創作之外，還有他最擅長的鄉土版畫、油畫、陶藝、雕塑等共計百件畫作。

林智信1936年出生在台南歸仁紅瓦厝仔，當地人文薈萃，街上僅約100公尺數十家住戶裡，就孕育「藝術三傑」，一位是旅居美國的畫家陳錦芳，還有音樂家林榮德和全方位的藝術家林智信，20年前歸仁文化中心成立，曾邀請歸仁三傑在開幕第一檔隆重展出，造成極大迴響。20年後將再度邀請林智信「芬芳寶島」南部系列作品展出，意義重大。

林智信是台南師範藝師科畢業，曾榮獲第一屆美術教育特殊貢獻優良教師，更不斷地追求藝術潛能，不論是水墨、版畫、交趾陶、雕塑、琉璃皆有斐然的成就，曾獲台南文化貢獻獎、中國畫學會金爵獎、台灣省政府藝文獎、國立歷史博物館金章獎、北京版畫世界魯迅金獎、吳三連西畫類藝術獎、全球中華文化藝術薪傳優等獎、2002年英國劍橋IBC以藝術創作成就列入全球21世紀名人錄等等。

林智信40歲為了保留傳統宗教文化付出一份心力，向媽祖發願創作一巨幅版畫，之後以20年時間不眠不休創作，1995年終於如願完成了124公尺（408台尺）的「迎媽祖」長卷版畫，可謂世界最長版畫，作品屢次獲邀至國內外展出。

「芬芳寶島」創作從1989萌生意念起，花18年準備創作資料，再從2007年著手筆繪到2014年如願完成，前後歷經25年漫長的創作過程，由於受限年齡和體力，但憑著一股「熱愛鄉土勝過自己生命」的堅強信念，努力克服眼疾和身體上的病痛，終於又完成另一曠世油畫巨作248公尺（826台尺）長的「芬芳寶島」共102幅油畫，畫幅相連甚為壯觀，從北台灣至南台灣，分成濁水溪以北，濁水溪至高屏溪間以及高屏溪以南三部曲，人文風光、山水美景盡收畫底。

林智信說，創作「芬芳寶島」巨幅連作油畫是想為臺灣奉獻一份心力，希望留給後人追憶斯土，歌頌、懷念這一塊曾經的人間淨土，更想讓全世界的人都看見台灣─「美麗的福爾摩沙」豐足與美滿。

台南歸仁文化中心20周年，邀請藝術大師林智信（左一）舉辦「芬芳寶島油畫南部系列」...
台南歸仁文化中心20周年，邀請藝術大師林智信（左一）舉辦「芬芳寶島油畫南部系列」特展，左二為文化局長葉澤山。圖／台南市文化局提供
分享

藝術家媽祖高屏溪
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

北港朝天宮媽祖出巡震撼無比 藝閣繽紛又美麗

2018-05-04 20:46

全靠黑水虻吃光！嘉縣校園零廚餘計畫開跑

2018-05-04 20:21

影／女艦長的媽媽 歷經艱辛當選4模範母親

2018-05-04 11:04

缺水農民爆搶水衝突 水利會長喊話：一定供水充足

2018-05-04 20:58

老老照顧真辛苦！6旬身心障女顧8旬老母

2018-05-04 20:53

曾文蓄水跌破6% 南水局長：壓力大每天盯10次水情

2018-05-04 19:41

放棄國民黨初選 前市長宣布參選斗六市長

2018-05-04 19:38

作伙倒轉來 成龍溼地展藝術

2018-05-04 16:12

世界級雜技團到斗六 帶媽來賞戲盡孝心

2018-05-04 14:59

「溪南LED、溪北點蠟燭」 台南議員：房稅用在哪兒？

2018-05-04 14:58

鼓勵學生起而行 南大經管系辦市集實踐社會責任

2018-05-04 14:48

影／「台灣墨龍」曾接蔣經國電話 要他學老蔣筆跡

2018-05-04 13:19

影／台南4古蹟建構自主防災網 文化資產有保障

2018-05-04 10:48

雨水不攪局鳳梨甜！鳳梨好筍季6日登場

2018-05-04 09:43

帶動高跟鞋教堂商機 福義軒蛋捲月中進駐

2018-05-04 09:21

你300我500 喊出5千人慈善團

2018-05-03 23:42

夜市7小販 促成低收殯葬免費

2018-05-03 23:40

南市公投門檻未下修 市府：會調整

2018-05-03 23:27

台南六甲王爺派出所 正式裁撤

2018-05-03 23:25

強投少女有孝行 女壘隊想吸收

2018-05-03 23:17

居家空氣品質 嘉市到府健檢

2018-05-03 23:13

南市無大型復康巴士 市府：7月會上路

2018-05-03 23:08

遠距教學英文 魔術吸引孩童目光

2018-05-03 22:58

北港媽祖出巡明登場 百年藝陣超熱鬧

2018-05-03 20:44

南市保生大帝遶完媽祖登場 交管更不易警頭大

2018-05-03 18:50

斗六市長選舉 林聖爵與林慧如「雙林對決」

2018-05-03 17:24

231人考取導遊領隊證照 考照達人系主任出撇步衝刺

2018-05-03 16:54

紓緩缺水危機 空軍實施空中人工增雨

2018-05-03 15:58

夜市小販行大愛 促免費安葬甘苦人法案通過

2018-05-03 14:59

台南佳佳西旅店將歇業 遭控沒給錢還辱罵街頭藝人

2018-05-03 14:52

台南水情吃緊 待梅雨助益

2018-05-03 12:32

影╱嘉義市環保局派員到宅測空品 為家做健檢

2018-05-03 10:34
看更多

熱門文章

台中為何將停水41小時？ 台水董事長在臉書說明

2018-05-04 07:22

影／桃園國民運動中心今開幕 15天內免費體驗

2018-05-04 12:55

影／半世紀國光客運站拆了！基隆前後站十月將消失

2018-05-04 10:20

影／不用電的老玩具 讓電玩世代的高中生玩瘋了

2018-05-04 00:09

常挨批沒半條 北市總算有捷運路線入前瞻

2018-05-03 21:46

大陸五一長假 人潮擠爆金門

2018-05-04 17:05

影／「台灣墨龍」曾接蔣經國電話 要他學老蔣筆跡

2018-05-04 13:19

彰縣農業技術團師傅不夠派遣 續招成員有忙不完工作

2018-05-03 21:43

和農藥殘留說掰掰 芒果的生物製劑利器將問市

2018-05-04 07:15

「解決」八卦山無醫村 77歲老醫師上山開業

2018-05-04 11:08

墾丁後壁湖海鮮餐廳 消保官突檢多未標示時價

2018-05-04 18:52

影／耍特技？ 抱機車騎機車 高雄騎士嚇壞路人

2018-05-04 15:06

帶動高跟鞋教堂商機 福義軒蛋捲月中進駐

2018-05-04 09:21

影／女艦長的媽媽 歷經艱辛當選4模範母親

2018-05-04 11:04

空姐變身有機農婦 常被親友問「妳瘋了？」

2018-05-04 10:40

影／台產西瓜名叫「黛安娜」 竟跟黛妃香消玉殞有關係

2018-05-04 11:00

揭神祕面紗 金門大膽島7月開放

2018-05-03 23:14

柯文哲認購 北市府充滿洋蔥

2018-05-04 14:40

台北市二殯闢第2條聯外道路 限非靈車進出

2018-05-04 09:26

中原高材生不當上班族 非洲教縫布衛生棉

2018-05-04 00:06

1千公斤母娘聖駕遶台北 松山慈惠堂保民遶境今登場

2018-05-04 16:24

南投文化基金經費不足 130位藝術家義賣一起推動藝文

2018-05-04 00:09

曾文蓄水跌破6% 南水局長：壓力大每天盯10次水情

2018-05-04 19:41

影／台電補助 通霄人工魚礁將完工

2018-05-03 23:56

不讓「教練爸」漏氣 東港高中全中運穿金戴銀

2018-05-04 16:26

放棄國民黨初選 前市長宣布參選斗六市長

2018-05-04 19:38

全國最大UNO貨櫃市集今開幕 粉絲朝聖

2018-05-04 17:47

雨水不攪局鳳梨甜！鳳梨好筍季6日登場

2018-05-04 09:43

全靠黑水虻吃光！嘉縣校園零廚餘計畫開跑

2018-05-04 20:21

5/12來富基漁港 千顆石門粽免費吃

2018-05-04 08:17

安坑輕軌列車票選顏色 網路投票今開始

2018-05-03 23:01

柯文哲PO洋蔥文 網友：抓到了！意圖選總統

2018-05-04 19:36

主婦組「甘仔店」 團購LINE出商機

2018-05-03 23:46

農業師傅加入 農會直呼「太好用」

2018-05-03 22:39

月眉土資場 股東爆水保「做好看的」

2018-05-03 23:47

洋蔥盛產價跌 柯文哲認購500袋給長者加菜

2018-05-04 18:20

中鋼幼兒跑步捐募 籌得1萬餘元

2018-05-04 16:27

淡水福佑宮5日祈安遶境 警方9時起實施交管

2018-05-04 14:54

改善空品 中市多管齊下發展綠色交通

2018-05-04 15:55

西門紅樓玻璃屋「很難看」 北市府允研議修建

2018-05-03 23:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top