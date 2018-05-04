北港朝天宮媽祖出巡震撼無比 藝閣繽紛又美麗

2018-05-04 20:46 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



列為國家指定重要民俗的雲林縣北港朝天宮媽祖出巡，今天盛大登場，有名的百年藝陣盡出，南北管軒社及龍獅武團陣頭，鑼鼓喧天，熱鬧非凡，國內唯一的真人藝閣晚間遊街，繽紛彩麗，尤其台灣三大炮的北港犁轎震撼演出，炸轎從晚炸到天亮，更吸引滿滿人潮觀賞，。

北港朝天宮神轎隊昨今天上午由雲林縣長李進勇和北港鎮長張勝智、朝天宮董事長蔡咏鍀引燃起馬炮後，隊伍出廟，南巡到嘉義縣南港村水月庵南壇後，再繞回北港遶境，全國知名的炸轎與犁轎也隨之登場，滿街陣頭各顯神通，文樂武藝全上陣，熱鬧到不行，讓遊客見識北港傳統文化的豐厚。

犁轎和炸轎在文化路圓環和義民路、公園路等規劃的「炮點」，一路炸不停，烈熖火光竄天，讓遊客感受台灣三大炮的震撼和威力，轎隊遊行到隔天天亮才入廟，鞭炮也如影隨行，不少遊客還徹夜未眠，通宵賞炮。

北港百年藝陣，德義堂、勤習堂、老塗獅等獅團武隊，還有集雅軒等南北管，報馬仔、神童團，各校的管樂旗隊，相當有看頭，晚間，五光十色的百年藝閣登場最吸睛，延綿的花燈閣車，光耀繽紛，是媽祖出巡的重頭戲，也是遊客的最愛。

北港工藝坊出動在地薪傳藝師，打造傳統人力閣車，也邀請日本燈籠花車名師前來製作日本藝閣，讓人感受不同國度的民間傳統藝術，中斷多年的龍鳳閣也復出，讓老一輩的人回味無窮，忙著對年輕人解說由來。