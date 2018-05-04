鼓勵學生起而行 南大經管系辦市集實踐社會責任

2018-05-04 14:48 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



國立臺南大學經營與管理系結合「關懷」和「歡樂」的「南大之愛 與仁同行」市集，6日下午2點30分至8點30分，在台南市「藍晒圖文創園區」登場。所得捐助華山基金會麻豆愛心天使站

系主任劉子歆表示，市集活動是他在這學期所教授「企業倫理」課程的「行動實踐」，期許學生們不僅是在教室內「坐而言」，更能走出教室外「起而行」。這次參與的有南大經管系大學部四年級、科技管理日間碩士班、科技管理碩士在職專班及高階管理碩士在職專班（EMBA）合計近百名學生。

活動選在母親節前夕，學生們動員各自的人際關係，說服21家具有企業倫理的微型或中小型企業參與活動號召店家一起發揮愛心，除希望能夠利用營運所得幫助社會弱勢族群之外，也藉此引導學生們善用「創新」與「利他」等永續經營的重要元素，培養助人為樂的精神。

活動的商家，販售的商品也十分多元，從食品、茶飲、服裝、飾品、盆栽、寢具、木製品、插畫都有，還邀請台南大學及南台科技大學的吉他社、依仁國小跳鼓陣等單位現場表演