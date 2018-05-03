夜市小販行大愛 讓甘苦人免費安葬的暖心法案通過

2018-05-03 14:59 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



「涓滴的愛，匯集成海」7名熱心的雲林縣夜市小販，從原本只是甘苦人照顧甘苦人彼此關懷，8年來擴散到夜市以外人群服務，小愛化成大愛，已幫1千6百多名無力安葬的甘苦人完成身後事，這群夜市送行者的愛，感動了各級民代，促動立法院通過「殯葬管理條例增訂條例」低收戶火化進塔皆免費，嘉惠全國16萬低收戶，不必再擔心身後不得安息。

這七名低調不願透露名字的夜市人，今天由立委張麗善陪同下，在虎尾鎮火葬場的地藏王菩薩前，宣布這項五月一日由行政院公告實施「殯葬管理條例增訂條例」的好消息，也共同見證夜市人生的愛。

張麗善說，多年來夜市人生慈愛組織，默默在地方行善，只要有低收貧困者或無名屍，這群愛心夜市人馬上伸出援手，協助完成善後，讓諸多亡靈得以安息，經多年來努力，去年她積極推動，終讓殯葬法案在不分藍綠支持下三讀通過，並在今年五月一日實施，未來列冊的低收戶火化和進塔全免費。

「這是甘苦人條款也是暖心法案」， 張麗善說，法案實施後，全國16萬低收戶不必再家人身後事擔憂，很感謝這群夜市人用行動實踐了夜市人生的愛，已有電影公司準備把這感人故事拍成電影。

人稱「眼鏡仔」的夜市人慈愛組織發起人陳鴻榮除感謝眾多捐獻者，也感謝張麗善、劉建國等各級民代及雲林縣府與首長的協助，才能讓夜市人小小的愛，化成大愛，照顧更多甘苦人，他說，修法不易，去年法案三讀通過，他們服務個案剛好1314人「一生一世」的諧音，象徵從生前照顧到身後，功德圓滿。

眼鏡仔說，8年來他們服務個案已超過1600人，發出善款超過6千萬元，這數字非夜市人所能負擔，感謝來自警方、企業等各界的愛心如潮，他們採取募集制，會員不交會費，個案採取缺多少就募多少、發多少，夜市人賺錢不易，所以一有個案，都是一百、兩百集資，錢湊夠了就停，一案接著一案去做，後來更多人響應，會員從原本約50人增至目前約4千多人，以一案約需5.3萬元，1人只要交11元就夠了。