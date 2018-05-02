小心！ 台南首座「野狗出沒」公路標示將在這

2018-05-02 23:28 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台61線西濱快速公路橋下台南七股九塊厝路段，因多起野狗追人甚至用路人緊張翻車，用路人人心惶惶，經各界會勘後，市府決定沿線豎立「野狗出沒」警告標誌，也是台南首例，希望確保用路人安全。

七股區九塊厝一帶空曠200多公頃漁塭區，半年來已有多起成群野狗攻擊路過車輛和用路人事件，今年元月初民眾開車經過遭野狗圍攻而翻車，驚動各界。

經市府交通局、七股公所、動保處、市警局交通大隊人員，前往西濱及市道173 甲線和「美國塭」交叉路口等處踏勘，居民把握機會陳述。

漁民翁炎棋建議，這些攻擊人的野狗，一部份是動保處結紮後野放，希望租用台糖土地蓋狗舍專門飼養這些野狗直到終老，愛狗人士也可以前往餵食。

南縣區漁會總幹事陳崇德也說，毛小孩是人類最好的朋友，應該保護，不過面對成群野狗獠牙攻擊漁民，問題不容小覷。

台南市動保處說，七股地區遊蕩犬隻管制於106年捕捉55頭，107以來已捕捉77頭，包括三股地區捕捉的48頭。

對於漁民建議租用台糖土地來興建動物收容處所來解決流浪犬問題，動保處解釋，新建動物收容處所要考量人力、經費及民眾抗爭等多項因素，不建議用興建動物收容設施來解決，而是採用「立法、教育、絕育」三大黃金原則。

目前全國已實施零人道撲殺政策，台南市為尊重生命，動保處目前執行TNVR政策，為有效控制流浪犬族群數量，絕育手段是必要的。