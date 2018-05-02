「懷舊治療」讓失智症阿嬤重拿剃刀

2018-05-02 20:34 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



月桃阿嬤曾從事剪髮工作長達40多年，因罹患失智症反應變遲鈍，近年來由女兒施小姐陪伴參與大林慈濟醫院，社區失智據點活動。為幫助母親重拾往日記憶，施小姐2日安排媽媽拿理髮刀，在溪口游西失智據點為幾位阿公剪髮，臉上再度露出自信笑容。醫師表示這是一種懷舊治療方法，幫助失智長輩找回自信。

82歲的月桃阿嬤原本從事理髮工作，10多年前因家庭因素不再做理髪工作，之後出現記憶退化，反應變慢，連生活都無法自理，洗澡、上廁所都需家人協助，也不愛講話，手腳雖仍靈活，卻常呆呆獨坐，再也不見年輕時自信。6年前大林慈濟醫院失智症中心成立後，月桃阿嬤即在女兒陪伴下，參與失智症中心活動，目前每週二天至溪口游西失智據點與失智長者及家屬互動。

日前施小姐為幫助媽媽重拾笑容，鼓勵媽媽重拾理髮刀幫阿公們理髮，雖然月桃阿嬤動作不如年輕時俐落，還需要施小姐幫忙收尾，但她一拿起電動理髮刀架勢十足，臉上露出淡淡笑容。施小姐說，理了頭髮之後，讓月桃阿嬤很有成就感，希望能有安養院等機構，讓媽媽有機會再發揮自己的長才。

大林慈濟醫院失智症中心主任曹汶龍表示，月桃阿嬤原就會理髮，近10年由於腦部退化，很多事情就不會做了，但她拿起電動理髮刀，動作仍很專業、熟練，感覺又找回信心，這是一種懷舊治療方法。

曹汶龍說，所謂懷舊治療並不是拿我們認為的舊東西，而是要去尋找、探索失智長者以前會的東西，現在是不是還在，再設法將他引發出來，相信這些動作，可以讓他覺得有尊嚴，生活又多了一些希望。