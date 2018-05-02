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故宮南院BOT廠商樺舍商旅嘉義館 8月面臨關門

2018-05-02 17:27聯合報 記者魯永明╱即時報導

故宮南院ＢＯＴ廠商樺福遠航集團旗下樺舍商旅嘉義館，2年前向台糖承租員工宿舍改建營運，不堪虧損，近70名員工最近資遣9人，今天又傳出8月面臨關門，台糖雲嘉區處土開二課課長黃龍得證實，樺舍商旅嘉義館通知台糖經營困難，有意結束營業，8月到期若未續約，台糖將收回，重新公告招商。　

樺福集團董事長辦公室主任黃育祺說，資遣人事是節流措施，若營運未改善，不排除結束營業，公司通知台糖希望調降租金，每月租金漲到161萬元，對嘉義館經營負擔沉重，公司還在評估是否繼續營業，目前還未定案。

黃龍得說，樺舍商旅嘉義館發公文通知台糖說經營困難，依契約自通知日起算半年，即8月到期，若未續約，台糖將收回重新公告招商，當初共有5家業者競標，由樺舍商旅嘉義館得標承租經營，租金有契約規定，不會調降。

縣治特區距南故宮最近的樺舍商旅嘉義館，在台灣燈會24天活動期間，平均五成住房率，卻驚傳資遣員工，引起外界關切，遭資遣員工抱怨他們是陸客觀光及南故宮ＢＯＴ卡關受害者，嘉義館每月付台糖租金161萬元，全部238間客房，當初營運目標7成陸客3成國旅客，陸客團不來，自由行少，國遊削價競爭，平旺日收入差距大，南故宮ＢＯＴ案又卡關，營運雪上加霜。

樺舍商旅是樺福遠航集團打造的飯店品牌，嘉義館三星級旅館，距故宮南院、高鐵僅5分鐘車程，嘉義館目前營運正常，樺舍商旅在台北高雄及嘉義三地有飯店。

故宮南院ＢＯＴ廠商樺福遠航集團旗下樺舍商旅嘉義館，2年前向台糖承租員工宿舍改建營...
故宮南院ＢＯＴ廠商樺福遠航集團旗下樺舍商旅嘉義館，2年前向台糖承租員工宿舍改建營運，不堪虧損，近70名員工最近資遣9人，今天又傳出8月面臨關門。記者魯永明／攝影
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故宮南院資遣陸客

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