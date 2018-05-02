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求職防詐宣導 三要七不需遵守

2018-05-02 13:55聯合報 記者邱奕能╱即時報導

近年頻傳暑期工讀遭詐騙事件，雲林縣勞工局與阿特文創劇團合作，深入在地校園宣導。呼籲學子於畢業潮、暑假求職「小心準備、保持注意」，千萬不要成為人頭，賠了夫人又折兵，錢沒賺到還失財失身。

勞工局與阿特劇團利用戲劇進入校園，以「求職防騙要當心，就業隱私多留意」為主題，藉由戲劇讓學生們瞭解犯罪情況。阿特文創總監賴永洲表示，以剛步入社會的大學新鮮人為主角，以三段故事模擬學生受金錢利誘被當作犯罪工具，最終尋得夢想。

雲林縣長李進勇表示，求職詐騙、剝削手法由來已久，學子常被利用作為「人頭」、「車手」，過去曾聽聞學子們找尋工作時，被要求繳交身分證，身分證即遭到扣住，被當作「人頭」犯罪。聽到「抽傭」就要注意，就業市場多元化，遵守三要七不原則。

李進勇表示，學生應遵守三要七部原則，「要請家人或親友陪同面試或事先告知面試地點、要檢視應徵資訊屬實、要做好蒐集應徵公司資料」的三要準備;「不繳錢、不購買、不辦卡、不簽約、證件不離身、不飲用不明飲料、不非法工作」的七不原則。

勞工處長張世忠表示，雲林縣今年至四月底止，已受理4件求職被騙案件，希望藉由20場校園宣導，預期觸及學生人數達4千人以上。學子遇有不實徵才廣告，或雇主要求求職者提供與職缺內容無關的隱私資料，可蒐集人、事、時、地等相關資訊向勞工處申訴。

雲林縣長李進勇提醒，要打工的學生或求職的畢業生，堅持三要七不原則。記者邱奕能／攝...
雲林縣長李進勇提醒，要打工的學生或求職的畢業生，堅持三要七不原則。記者邱奕能／攝影
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親善大使手持「三要七不」紙板，提醒新鮮人「小心準備、保持注意」。記者邱奕能／攝影
親善大使手持「三要七不」紙板，提醒新鮮人「小心準備、保持注意」。記者邱奕能／攝影
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求職李進勇詐騙

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