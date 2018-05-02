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水井規費收不收 張麗善要李進勇講明白

2018-05-02 13:52聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

雲林縣政府爭取從去年免徵水權規費及免繳水井申辦展限行政規費，地方頻傳「選後就會再恢復開徵規費」，雲林縣政府日前強調政策不變，並提供檢舉獎金，將對造謠者控告到底。立委張麗善今天抨擊縣府，指縣長李進勇恐嚇人民，禁止人民討論公眾議題，要求縣府水井規費收不收要說清楚講明白。

張麗善表示，水井收費的問題已經造成民怨四起，縣府一下說要收、一下又說要退費，農民才會懷疑縣府的誠信，沒想到縣府竟動用預備金來禁止人民說話，若李進勇想要告人，請針對她提告，不要恐嚇雲林善良鄉親及農民朋友。

張麗善質疑，縣府編列1.8億元的預算補助水井，但包含履勘費1千元、登記費1200元、水權狀費500元，每一口井需收取2700元，全雲林12.6萬口水井，花費將近3.4億，預算明顯不夠，難道縣府只打算補助到選舉前，選後就不願補助。

張麗善說，縣府有義務要跟縣民交代清楚補助內容以及如何補助，且縣府發的公文只有寫到2020年，是否2020年後縣府又要收錢，必須向民眾說清楚講明白，這不僅僅是錢的問題，更是政治人物的誠信問題。

雲林縣政府新聞處長張凱傑表示，水井規費由縣府編列預算支應一定落實，雲林縣水井約有12萬6千多口，採用逐年分區輔導納管，今年輔導元長、虎尾等6鄉鎮共6600多口，費用約需1.8億，後續其他鄉鎮會依執行年度逐年編列，請有心人不要誤導視聽。

張凱傑表示，2020年之後的行政規費縣長，李進勇已宣誓仍由縣府編列預算支付，不會讓農民支付任何費用，這次水井規費謠言，嚴重造成農民恐慌、抵制政策推行，設立檢舉獎金亦符合預算法第七十條的規範。

雲林縣政府新聞處長張凱傑表示，水井規費由縣府編列預算支應一定落實並逐年編列，請有...
雲林縣政府新聞處長張凱傑表示，水井規費由縣府編列預算支應一定落實並逐年編列，請有心人不要誤導視聽。記者陳雅玲／攝影
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立委張麗善（左二）今天召開記者會抨擊雲林縣府，要求縣府水井規費收不收要說清楚講明...
立委張麗善（左二）今天召開記者會抨擊雲林縣府，要求縣府水井規費收不收要說清楚講明白。記者陳雅玲／攝影
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立委張麗善（右）今天召開記者會抨擊雲林縣府，要求縣府水井規費收不收要說清楚講明白...
立委張麗善（右）今天召開記者會抨擊雲林縣府，要求縣府水井規費收不收要說清楚講明白。記者陳雅玲／攝影
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農民張麗善李進勇

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