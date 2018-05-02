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嘉義版陳樹菊 88歲​城隍志工行善逾千餘萬元

2018-05-02 10:36聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

嘉義城隍廟慈善會88歲志工陳亮宏出生於日據時代，幼時罹患眼疾，因家窮無力就醫失去一眼變成「獨眼龍」；長大後立志要幫助窮人，陳亮宏賺多少捐多少，默默行善超過一甲子，捐盡畢生積蓄千萬元，聞聲救苦，人人稱他為「陳善人」，宛如嘉義版陳樹菊。

陳亮宏的善行感動多人，嘉義城隍廟特別幫他製作紀錄片，陳亮宏為人低調，今天出席首映會，要求廟方不得多花任何一筆錢，要把錢用在有需要的人身上，當看到城隍廟董事們送紀念品一度想拒絕，在眾人勸說下才接受，他隨後又跟著志工們開始個案訪查。

陳亮宏年輕時開理髮店，用他唯一的左眼為顧客理髮，從50年前給人理個髮20元到退休時的150元，非常省吃儉用，不曾坐遊覽車出去玩，就連鞋子破了也不願意換，念茲在茲永遠都只想把錢省下來幫助人；他的善舉感動顧客和嘉義市稅務局的人員，每月固定捐款100元，約有100多人響應，到現在仍有人跟著陳亮宏的腳步默默行善。

嘉義城隍廟慈善會民國70年成立，陳亮宏成為義工，負責收善款外，每週並與慈善會前往申請救助的案家訪視，足跡遍及雲嘉南地區，7年前陳亮宏夫妻搬到高雄，仍固定每兩周到嘉義參加個案訪視，過程中看到許多案家遭逢重大變故悲慘遭遇，陳亮宏常暗自掉淚，有時擔心慈善會提供案家的補助不夠，就自掏腰包「加碼補助」，平均一個月捐出45000元。

嘉義城隍廟慈善會初估陳亮宏每個月捐45000元，捐盡畢生積蓄，現在還捐出孝順兒女過年過節給的紅包及生活費外，妹妹等20幾名親友團也都會「相添」捐款。

陳亮宏曾目睹街友吃餿水桶的食物感到震驚、辛酸，就利用高雄嘉義往返搭車時，買便當及發100元零用錢給火車站附近的街友，過年時還會發給每人紅包500元及一顆橘子，希望遊民也能過好年。

陳亮宏憂心表示，老一輩的捐款人不斷衰退，很怕斷層，因此希望年輕世代也能捐款行善，助人為快樂之本，他抱著活多久就捐多久，這心靈上收穫是有錢買不到的。

嘉義城隍廟慈善會義工陳亮宏寧可自己省吃儉用，全身上下看不出任何名牌，把每分錢省下...
嘉義城隍廟慈善會義工陳亮宏寧可自己省吃儉用，全身上下看不出任何名牌，把每分錢省下捐給有需要的人，宛如嘉義版的陳樹菊。記者姜宜菁／攝影
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嘉義城隍廟慈善會義工陳亮宏（左）寧可自己省吃儉用，把每分錢省下捐給有需要的人，宛...
嘉義城隍廟慈善會義工陳亮宏（左）寧可自己省吃儉用，把每分錢省下捐給有需要的人，宛如嘉義版的陳樹菊，嘉義城隍廟今天贈匾給他。記者姜宜菁／攝影
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嘉義城隍廟慈善會義工陳亮宏（左）寧可自己省吃儉用，全身上下看不出任何名牌，把每分...
嘉義城隍廟慈善會義工陳亮宏（左）寧可自己省吃儉用，全身上下看不出任何名牌，把每分錢省下捐給有需要的人，宛如嘉義版的陳樹菊。記者姜宜菁／攝影
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城隍廟捐款街友

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