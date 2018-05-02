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嘉義版陳樹菊！ 88歲獨眼志工 60年捐款逾千萬元

2018-05-02 14:04中央社 嘉義市2日電

88歲獨眼志工陳亮宏靠理髮養家，60多年來捐款濟貧，總額超過新台幣1000萬元；他退休後，目睹街友撿食餿水桶，就買便當、發零用錢給街友，被譽為「陳善人」。

嘉義城隍廟董事長賴永川今天召開記者會表示，陳亮宏一輩子「賺多少，捐多少」，只願付出，不求回報的精神，宛如嘉義版的陳樹菊，令人感動。

賴永川指出，日治時代出生的陳亮宏，幼年因家貧，無力醫治眼疾，因而失去一隻眼；長大後立志要幫助窮人，自此默默行善超過一甲子。

他說，陳亮宏60幾年前就在城隍廟旁開理髮店，並將大部分收入捐給城隍廟，用以救濟貧窮人家，同時也幫忙收取親友、鄰居捐助的善款。

民國67年起，陳亮宏在嘉義市稅務局幫人理髮，他的義行感召許多客人及稅務局員工，有100多人每月固定捐款100元行善。

嘉義城隍廟總幹事葛永樂指出，民國70年，嘉義城隍廟成立慈善會，陳亮宏除了擔任義工外，也號召親友加入，每週前往貧苦案家訪視，足跡遍及雲嘉南。

7年前，陳亮宏退休，與妻子林芳桂搬到高雄共享天倫之樂。臨行前，他把捐款名冊交給稅務局員工，由稅務局員工接手行善，至今有些退休員工仍會定期回局捐款。

雖然陳亮宏夫婦搬到高雄，卻心繫嘉義，夫婦倆每月都固定回嘉義2次，除了捐款外，也繼續進行訪視。

嘉義城隍廟慈善會長蘇文聰表示，陳亮宏在訪視過程中，看到許多案家遭逢重大變故，常暗自掉淚，有時擔心慈善會提供的補助不夠，還自掏腰包「加碼補助」。

林芳桂指出，老伴一生省吃儉用，不曾坐遊覽車出去玩，就連鞋子破了，也不願意換，只想把錢省下來幫助人。起初她也會有所抱怨，但日子久了，反而受丈夫感召，最後轉而支持。

她說，搬到高雄後，有一次搭車回嘉義，丈夫看到有街友在吃餿水桶裡的食物，感到十分不捨，於是開始買便當、發100元零用錢給街友，期間最多買了30幾個便當、發了3000多元零用錢。

林芳桂表示，丈夫也在高雄幫助街友，經常天未亮就與她到高雄衛武營，等待街友醒來，請街友吃熱呼呼的包子、饅頭，並發給每個街友100元零用錢；過年時還會加碼發紅包及橘子，希望街友也能過好年。

陳亮宏說，每次捐款，他就很開心，妻子、兒女也都很支持他，常加碼一起行善，所以他也用兒孫的名義捐款；看到城隍爺庇佑全家族平平安安、健健康康，是他人生中的最大滿足。

街友捐款

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