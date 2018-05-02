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跑2公里回家的5歲女孩 觸動好多大人的心

2018-05-02 00:25聯合報 記者王慧瑛╱即時報導

嘉義縣5歲女孩芝蘋將母親的單車座位禮讓給2個弟弟，每天放學後隨著母親的單車，奔跑2公里返家，貼心懂事表現讓人激賞。故事經聯合報披露後，各界回響不斷，嘉義市蘇姓男子1日晚間帶童裝等心意探視，吳父很感謝大家關心，也說希望將資源留給更需要的人。

蘇姓男子相當用心，原本想送芝蘋一輛兒童單車，前一晚實地探視後，確認芝蘋還無法獨力騎單車，1日晚間帶著一部電風扇及送給3個孩子的童裝再度親訪吳家，芝蘋收到新衣相當開心，緊緊地抱著。

吳父提到，他當水電工養家，每天1500元工資，扣除房租等開銷後，一家人三餐溫飽不成問題。他也說，水上鄉公所透過學校轉達，有意捐贈一輛電動單車，讓女主人能有比較省力的代步工具接送孩子，他說「真的很感恩，謝謝大家的溫情」。

芝蘋是家中長女，目前就讀嘉義縣水上鄉忠和國小附設幼兒園大班，幼兒園老師歐臻穎等人稱讚芝蘋是乖巧的孩子，話不多，總是帶著靦腆笑容，相當得人疼。

輔導老師鄭綺瑳說，最近有許多善心網友、讀者與她連繫，有人願意捐協力車、小折單車等，也有一名鍾先生提到「芝蘋和我女兒同歲，讓我特別有感，想給這位小女孩一些鼓勵」。也有電動車業者，詢問吳家的需求，但吳父婉拒。

家中只有一輛機車，父親上班要使用，吳母不會騎機車，只能靠單車代步。每天下午，母親載著1歲、3歲的弟弟來接芝蘋放學，芝蘋無法坐上單車，而是用跑的，從幼兒園到住家要跑2公里，精神、毅力優於同齡孩子。

有網友稱讚她能吃苦，有人建議「小妹妹從小鍛鍊，會是田徑好手或栽培為馬拉松選手」；還有網友說，這情節讓人想到印度電影《我和我的冠軍女兒》，相當激勵人心。

嘉義市蘇姓男子相當用心，原本想送芝蘋一輛兒童單車，前一晚實地探視後，確認芝蘋還無...
嘉義市蘇姓男子相當用心，原本想送芝蘋一輛兒童單車，前一晚實地探視後，確認芝蘋還無法獨力騎單車，1日晚間帶著一部電風扇及送給3個孩子的童裝再度親訪吳家，芝蘋收到新衣相當開心，緊緊地抱著。圖／讀者提供
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嘉義市蘇姓男子相當用心，原本想送芝蘋一輛兒童單車，前一晚實地探視後，確認芝蘋還無...
嘉義市蘇姓男子相當用心，原本想送芝蘋一輛兒童單車，前一晚實地探視後，確認芝蘋還無法獨力騎單車，1日晚間帶著一部電風扇及送給3個孩子的童裝再度親訪吳家，芝蘋收到新衣相當開心。圖／讀者提供
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母親的單車後座要載1歲、3歲弟弟，芝蘋沒有怨言，跟著母親的單車，放學後從幼兒園到...
母親的單車後座要載1歲、3歲弟弟，芝蘋沒有怨言，跟著母親的單車，放學後從幼兒園到住家要跑2公里，精神、毅力優於同齡孩子，這一幕觸動好多大人的心。記者王慧瑛／攝影
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母親的單車後座要載1歲、3歲弟弟，芝蘋沒有怨言，跟著母親的單車，放學後從幼兒園到住家要跑2公里，精神、毅力優於同齡孩子，這一幕觸動好多大人的心。記者王慧瑛／攝影
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