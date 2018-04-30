議員變副縣長想再兼黨部主委 在野議員：應該二擇一

2018-04-30 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 張芮瑜 ╱即時報導



宜蘭縣副縣長黃適超(圖)原本是宜蘭縣議員，但在去年11月宜蘭縣代理縣長陳金德上任後，黃被延攬入府，今年宜蘭縣民進黨部將選出新主委，黃也前往登記參選，引起在野議員林成功等人不滿。本報資料照 分享 facebook 宜蘭縣副縣長黃適超原本是宜蘭縣議員，但在去年11月宜蘭縣代理縣長陳金德上任後，黃被延攬入府，今年宜蘭縣民進黨部將選出新主委，黃也前往登記參選，引起在野議員林成功等人不滿。今天宜蘭縣議會召開臨時會，林成功提案要求黃適超辭職或二選一，黃適超表示，副首長競選黨主委在台南、屏東等第早有先例，他有信心兩者兼顧。

「台灣是民主先進國家，行政機關公務人員不可以參與地方黨不選舉，選舉後又把黨的黑手伸進行政機關。」縣議員林成功指出，現有10名議員連署要求黃辭去副縣長，要選主委還是當副縣長，應該要二擇一，當副縣長兼任主委很「不負責任」。

黃適超則表示，他在任縣議員時也兼任主委，外縣市也有前例，如屏東縣、台南市等，也是副縣長、副市長兼任主委。且黨務與政務不同，他已經登記完成，競選資格完備，相信自己能夠兼顧，兩者皆適任。

「蔡英文不也是總統身兼民進黨黨主席？」民進黨黨部主委林進財對此表示，政黨歸政黨、公職歸公職是兩回事，況且黃適超是政務官，非事務官並無此疑慮。台南市黨部主委也是副市長，這在政界早有先例。