保生大帝頭香 慈濟宮董事長：保我行車平安

2018-04-30 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 吳政修 ╱即時報導



今天農曆3月15日是保生大帝1040歲聖誕千秋，供奉保生大帝的開基袓廟台南學甲慈濟宮，上午8點半起發送1040個壽桃與5000份頭香。

學甲慈濟宮董事長王文宗說，保生大帝頭香很靈感，他的車上必放，每天高雄、學甲來回開車，保佑他平安，有時太疲累，好像冥冥之中會指引他䦕車方向。

慈濟宫今天慶祝保生大帝1040歲聖誕千秋，大批人潮向保生大帝祝壽，還有學甲轄區內的國小學生表演藝陣。