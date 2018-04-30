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保生大帝頭香 慈濟宮董事長：保我行車平安

2018-04-30 12:30聯合報 記者吳政修╱即時報導

今天農曆3月15日是保生大帝1040歲聖誕千秋，供奉保生大帝的開基袓廟台南學甲慈濟宮，上午8點半起發送1040個壽桃與5000份頭香。

學甲慈濟宮董事長王文宗說，保生大帝頭香很靈感，他的車上必放，每天高雄、學甲來回開車，保佑他平安，有時太疲累，好像冥冥之中會指引他䦕車方向。

慈濟宫今天慶祝保生大帝1040歲聖誕千秋，大批人潮向保生大帝祝壽，還有學甲轄區內的國小學生表演藝陣。

慈濟宮的宮務組長陳文賢說，頭香的使用方法是置於家中，不會被跨過的地方，桌上、櫥櫃內均可，考試、升等或發生緊急的事情時，拿3支香跪著向 外面向保生大帝祈求，相當靈驗。

慈濟宮董事長王文宗車上放著保生大帝的頭香，他說，保他行車平安。
慈濟宮董事長王文宗車上放著保生大帝的頭香，他說，保他行車平安。
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慈濟宮慶祝保生大帝聖誕千秋，分送壽桃與頭香。記者吳政修／攝影
慈濟宮慶祝保生大帝聖誕千秋，分送壽桃與頭香。記者吳政修／攝影
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慈濟

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