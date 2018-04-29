獨/ 小英挺原住民不拜鄭成功 鄭氏宗親怒了

2018-04-29 23:16 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



鄭成功中樞祭典今天在台南舉辦，內政部比照去年，部長不再南下主持，而世界鄭氏宗親總會長鄭傳興為表達抗議，今天也拒不出席，並表示未來宗親會不排除全面退出祭典，「讓你們自己去拜自己的」

而台南市鄭氏宗親會理事長鄭有懋在27日，與鄭成功出生地日本平戶市長黑田成彥等人，一同前往拜會行政院長賴清德，鄭有懋轉述，賴表示內政部長雖然沒有南下，但中樞的儀式沒有改變，而台南市已是直轄市，由市長主祭，位階不會比內政部長低，為此事緩頰。

但鄭傳興今天表示，不能認同院長說的，總會6月將召開理監事會議討論此事，擬定進一步的因應行動。

台南市政府從民國35年起，每年由官方舉辦延平郡王祭典，52年起行政院更改為中樞祭典，由內政部長擔任主祭，一直到去年內政部表示為落實地方自治，未來將由地方首長擔任主祭，內政部長打破54年的慣例未南下，改由當時的台南市長賴清德主祭。

而主要原因被認為應該與原住民多次反應有關，認為鄭成功屠殺原住民，不應舉辦中樞祭典，加上總統蔡英文上任後，發動原住民轉型正義，內政部因而有不同的做法。

去年鄭氏宗親會即發起遊行表達抗議，但去年仍有參與祭典，今天的祭典由台南市代理市長李孟諺主持，不僅鄭傳興未到場，參與的鄭氏宗親也減少許多，宗親總會由監事長鄭長慶代表，黑田成彥等人也參加。

鄭傳興表示，中央極度不尊重鄭成功祭典，早期還有三軍儀隊，近年儀式愈來愈簡單，鄭氏宗親會的參與已沒有意義，往年都是宗親會號召海內外的宗親們一起前往祭拜，既然中央不重視，以後會考慮宗親會另行祭祀，讓台南市自己拜。