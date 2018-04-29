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芒果重要產地罕見遇冰雹 今年的價格看漲

2018-04-29 19:33聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南市芒果重要產地玉井、南化等地，24日罕見地天降冰雹，讓目前正在成長中的芒果果實傷痕累累，並大量落果，預計今年的產量將減少，價格看漲。

「種芒果43年首見冰雹砸傷果實」楠西區芒果農劉坤郎表示，目前長到拇指大的芒果果實，遭冰雹砸中呈現坑疤，近日陸續落果，受損範圍逐步擴大，就怕今年7月芒果採收期欠收，立委陳亭妃獲報已請農委會副主委陳吉仲體察實情，為果農紓困。

陳亭妃指出，4月24日楠西、南化等地突然降大雨，夾雜冰雹拍打果樹，持續約20至30分鐘，冰雹下了一地，也砸傷了樹梢上拇指大的芒果果實，皮相被砸出孔洞，果農暗暗叫苦，冰雹降最多的地區包括玉井部分、南化區關山里、後堀、楠西區龜丹、灣丘、鳳興等地，除了鋪了一地冰雹外，不少果實被打落，而還掛在枝頭則有孔洞。

果農連日觀察受損情形發現，遭砸傷的芒果因組織壞死，陸續落果，損失慘重，以種植愛文、金凰為主的山區約1300公頃，遭冰雹襲擊的果園將為之欠收，果農欲哭無淚。劉坤郎說，目前芒果已成長到一半，預計7月分可以採收，不料採收期之前3個月發生冰雹襲擊事件，已投下的一半成本注定泡湯，一旦損害範圍擴大將血本無歸。

陳亭妃表示，農民都希望豐收賣得好價格，求得一家溫飽外，來年不愁沒本錢播種耕作，誰也不願意遭遇天然災害再來求天告地，此次冰雹釀災，確已造成部分芒果蒙損，受害果農叫苦連天，亟盼獲得救助紓解困境，因此她已向農委會反映冰雹事件，獲農委會副主委陳吉仲允諾，並指示農糧署協助處理。

台南芒果產地24日罕見地降下冰雹，造成成長中的芒果果實傷痕累累。圖／陳亭妃提供
台南芒果產地24日罕見地降下冰雹，造成成長中的芒果果實傷痕累累。圖／陳亭妃提供
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冰雹農委會陳亭妃

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