芒果重要產地罕見遇冰雹 今年的價格看漲

2018-04-29 19:33 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南市芒果重要產地玉井、南化等地，24日罕見地天降冰雹，讓目前正在成長中的芒果果實傷痕累累，並大量落果，預計今年的產量將減少，價格看漲。

「種芒果43年首見冰雹砸傷果實」楠西區芒果農劉坤郎表示，目前長到拇指大的芒果果實，遭冰雹砸中呈現坑疤，近日陸續落果，受損範圍逐步擴大，就怕今年7月芒果採收期欠收，立委陳亭妃獲報已請農委會副主委陳吉仲體察實情，為果農紓困。

陳亭妃指出，4月24日楠西、南化等地突然降大雨，夾雜冰雹拍打果樹，持續約20至30分鐘，冰雹下了一地，也砸傷了樹梢上拇指大的芒果果實，皮相被砸出孔洞，果農暗暗叫苦，冰雹降最多的地區包括玉井部分、南化區關山里、後堀、楠西區龜丹、灣丘、鳳興等地，除了鋪了一地冰雹外，不少果實被打落，而還掛在枝頭則有孔洞。

果農連日觀察受損情形發現，遭砸傷的芒果因組織壞死，陸續落果，損失慘重，以種植愛文、金凰為主的山區約1300公頃，遭冰雹襲擊的果園將為之欠收，果農欲哭無淚。劉坤郎說，目前芒果已成長到一半，預計7月分可以採收，不料採收期之前3個月發生冰雹襲擊事件，已投下的一半成本注定泡湯，一旦損害範圍擴大將血本無歸。