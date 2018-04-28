嘉義豆奶攤生意掉5成 商品送驗自清

2018-04-28 20:31 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



根據嘉義縣衛生局統計，有19人21日曾到嘉義豆奶攤民雄店點餐後出現腹瀉等症狀，醫院化驗到沙門氏桿菌，昨天發現該分店衛生管理不合格，勒令店家停業，豆奶攤執行長郭懿德指出，因消費者對於商品產生不信任，其他分店昨天業績掉5成，這幾天停售法國吐司和沙拉等商品，等待衛生局的檢驗報告出爐的同時，要求員工注意衛生問題，並將飲料、雞蛋和沙拉等商品送SGS檢驗，預計報告下周一出爐。

嘉義縣衛生局表示，19人在22、23日分別到嘉義基督教醫院和大林慈濟醫院就診，皆驗出有沙門氏菌，但依食品藥物管理法，還要比對店家食物或工作人員的檢驗。由於21、22日的食物無法採集，衛生局有採集民雄店這兩天的二名工作人員檢體（糞便），若亦化驗出沙門氏菌，將會依法開罰。

另外中正大學林姓研究生21日晚間與2名友人前往同一家豆奶攤分店用餐，後來一直喊肚子痛，還曾嘔吐不曾就醫，結果3天後死亡，檢方前天解剖，送到法醫研究所進行鑑驗，檢驗報告尚未出爐。