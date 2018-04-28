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嘉義豆奶攤生意掉5成 商品送驗自清

2018-04-28 20:31聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

根據嘉義縣衛生局統計，有19人21日曾到嘉義豆奶攤民雄店點餐後出現腹瀉等症狀，醫院化驗到沙門氏桿菌，昨天發現該分店衛生管理不合格，勒令店家停業，豆奶攤執行長郭懿德指出，因消費者對於商品產生不信任，其他分店昨天業績掉5成，這幾天停售法國吐司和沙拉等商品，等待衛生局的檢驗報告出爐的同時，要求員工注意衛生問題，並將飲料、雞蛋和沙拉等商品送SGS檢驗，預計報告下周一出爐。

嘉義縣衛生局表示，19人在22、23日分別到嘉義基督教醫院和大林慈濟醫院就診，皆驗出有沙門氏菌，但依食品藥物管理法，還要比對店家食物或工作人員的檢驗。由於21、22日的食物無法採集，衛生局有採集民雄店這兩天的二名工作人員檢體（糞便），若亦化驗出沙門氏菌，將會依法開罰。

另外中正大學林姓研究生21日晚間與2名友人前往同一家豆奶攤分店用餐，後來一直喊肚子痛，還曾嘔吐不曾就醫，結果3天後死亡，檢方前天解剖，送到法醫研究所進行鑑驗，檢驗報告尚未出爐。

郭懿德指出，飲料和馬鈴薯泥是從中央廚房直接配送到各分店，招牌三明治、沙拉每天限量販售，目前從嘉義縣衛生局得知，19名病患吃了法國土司、紅茶、豆漿等商品，為了找回消費者的信任，所以將以上商品送驗，同時要求員工加強清潔，民雄店近日消毒，預計下周一向嘉義縣衛生局提申請書。

嘉義豆奶攤執行長郭懿德今天拿出嘉義市衛生局的稽查表和商品送驗測試報告，自清食品安...
嘉義豆奶攤執行長郭懿德今天拿出嘉義市衛生局的稽查表和商品送驗測試報告，自清食品安全無虞。記者姜宜菁／攝影
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