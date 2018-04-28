靠技術賺進人生第一個百萬 黃于貞：投資參賽值得

2018-04-28 17:41 聯合報 記者 聯合報 記者 吳政修 ╱即時報導



技職抬頭！第48屆全國技能競賽南區賽，前天起至今天在勞動部勞動力發展署雲嘉南分署等6場地舉行，有46職類逾千名選手競技，今年首創擴大參與量能計畫，首邀重量級金牌國手現場互動並舉辦職訓體驗，吸引近2000名學生湧入。

勞動力發展署主任秘書王玉珊昨天也特地南下巡場打氣，雲嘉南分署長柯呈枋表示，近年來企業重視技術人才，認為技職體系學生有一技之長，且穩定性高、肯吃苦耐勞，錄用的趨勢增高，技職路成了年輕人的熱門選擇。

雲喜南今年南區賽首度邀請5位在國際技能競賽得獎的國手現場分享經驗，包括平面設計技術、花藝、汽車板金、冷作及機電整合職類。

「大學生不打工！靠技術賺進人生第一個100萬！」22歲平面設計技術國手黃于貞現場分享說，去年代表台灣到阿拉伯聯合大公國阿布達比參加國際技能競賽，勇奪平面設計技術金牌。

黃于貞說，不僅一技在手，還獲得勞動部頒發獎金100萬元，賺進人生第一桶金！她說，很多人選擇在讀書時打工，但她大一時選擇投資自己，從分區賽、全國賽、國手選拔賽到國際技能競賽，一路走來相當值得！