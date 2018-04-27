阿里山鐵道入Google街景 動手就可看森鐵美景

2018-04-27 19:42 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣文化觀光局委託國立臺北藝術大學副教授黃士娟，及中原大學副教授黃俊銘團隊，拍攝阿里山森林鐵道沿線360度環景紀錄，居中促成與Google團隊合作，拍攝鐵道沿線景色。本月25日Google公布最新街景特蒐景點中，首次在台用台車記錄阿里山森林鐵道沿線景點，現在民眾只要透過手機、電腦，即可看見讓阿里山森鐵周邊美景。

嘉義縣文化觀光局長許有仁表示，阿里山鐵道除鐵路本身外，沿線景觀及文化資源也相當重要，去年員只是想透過拍攝，保留鐵路沿線風光，經文觀局與研究團隊及嘉義林管處多次討論後，決定除原訂360度環景影片紀錄外，也透過「Google街景背包外借計畫」與Google街景團隊合作，將這珍貴資源與大眾分享。

他說，這項任務非常困難，去年中旬就開始準備，不僅需要考量天候及路線安排，如何在台車上架設攝影機、安全拍攝也是一大挑戰，經過長達半年作業，在各團隊的合作努力下，完成阿里山鐵道沿線360度環景攝影與Google街景兩項任務。