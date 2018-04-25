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台南泥水工 逾4成噪音型聽力損失

2018-04-25 14:36中央社 台南25日電

成功大學醫學院附設醫院106年調查顯示，台南市泥水工會86名會員中，逾4成有噪音型聽力損失，相較於勞動部105年調查全國事業單位的2%，高出20倍。

成大醫院職業及環境醫學部醫師陳柏磊今天公布成大醫院和台南市泥水工會106年合作的特殊健康檢查數據。統計顯示，台南市泥水工會86名會員中，3.5%（3位）有塵肺症，41.9%（36位）有噪音型聽力損失，都是屬於健康管理等級第四級，結果異常且和工作相關。

陳柏磊表示，相較於勞動部105年統計全國事業單位4萬8777人接受粉塵作業健康檢查、僅0.039%（19位）屬第四級管理，11萬4726人接受噪音作業健康檢查，僅2%（2301位）屬第四級管理，顯示泥水工受粉塵與噪音危害健康的情形，更需重視和關心。

依職業安全衛生法與勞工健康保護規則，雇主對從事特別危害健康作業的在職勞工，每年須施以相關健康檢查，員工也有接受檢查的義務，不得拒絕檢查。

陳柏磊說，一般事業單位因有內部職業安全衛生人員與勞動檢查員的稽查壓力，且可搭配員工健康檢查與勞工保險局補助，對提供員工接受特殊健康檢查較為落實。

不過，投保在職業工會的無一定雇主從業人員，就少了員工健康檢查的福利，也常不了解可免費接受特別危害健康檢查的權利，成為預防職業病的死角。

陳柏磊表示，目前台灣規範31項特別危害作業，最常見的是噪音作業，需接受純音聽力檢查，並填寫工作經歷、健康狀態與生活習慣的制式問卷，並由事業單位檢附環境監測資料。

健康檢查噪音勞動部
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