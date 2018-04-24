阮劇團15歲 嘉義市設新據點公演「十八銅人」

2018-04-24 18:06 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



嘉義地區第一個現代劇團「阮劇團」15歲了，宣告阮劇團在嘉義市成立新據點－新嘉義座正式營運，25日晚間舉辦開幕公演《十八銅人台語仙拚仙》，精彩可期。

《十八銅人台語仙拚仙》邀請四組表演者，包括作家鄭順聰、雲林真雲林閣掌中劇團團長李京曄、嘉義義興閣掌中劇團團主王凱生、阮劇團台語編劇盧志杰，將以「武俠」為主題，各自帶來台語小品，互相答喙鼓比拚台語功力，現場除評審票選，也將開放直播民眾投票，票選出最受歡迎的作品。

團長汪兆謙提到，當年創團成員都是年輕熱血大學生，憑著一股傻勁，希望提升家鄉的藝文風氣，創立了阮劇團，15年來歷經各種挑戰、波折，一路上受到各界許多幫助，讓劇團從草創階段到有現在的規模，固定每年執行演出製作、帶領青少年戲劇教育、每年3月舉辦草草戲劇節、培育台灣原創劇本的劇本農場、上山下海到偏鄉演出的小地方計畫等，更進一步開啟與國際的連結。

汪兆謙說，15年將邁向新的里程碑，接下來要展開更多計畫，為嘉義做更多努力，這也是新嘉義座開啟的契機。

嘉義座是嘉義的老戲院所在，早期是重要的文化活動場域，地點就在現在的嘉義火車站附近。阮劇團過去長期在嘉義縣表演藝術中心駐館，以民雄的表演廳作為創作基地，多年來累積了一定的作品口碑與觀眾基礎，但實際上仍然有許多民眾對劇場感到陌生，因此在嘉義文創園區的協助之下，以園區內Ｋ棟歷史建築為新嘉義座的座址，一個大約50坪的小劇場，備有基本的燈光、空調及舞蹈地板，將會常態性地舉辦展演、講座與工作坊課程，也提供青少年進行排練、演出。

阮劇團的「新嘉義座」，由劇團副團長陳盈達擔任座長，4月25日晚間7點半將舉辦開幕公演《十八銅人台語仙拚仙》。陳盈達說，阮劇團長期以來都以台語為創作的特色之一，新嘉義座的開幕演出，以台語為核心，以有趣的方式吸引更多市民一起參與。