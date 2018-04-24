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稀有翠翼鳩現蹤 台南仁德成功里稀客來報到

2018-04-24 09:21聯合報 記者綦守鈺╱即時報導

台南仁德區成功里結合日據時期防空洞和周邊濕地，打造出一處悠靜的生態公園，公園所用材料取自廢棄建材，公園內可發現台灣特有種的南海溪蟹、黑冠麻鷺等自然生態，最近更有稀客出入，成功里長鄭晴而發現稀有的翠翼鳩，令人相當驚喜，期待能有更多動物造訪。

鄭晴而表示，他花兩年多時間率領志工整理防空洞，當時發現有自然湧泉的野溪，且野溪沿線生態豐富，除了南海溪蟹、黑冠麻鷺，還有黑枕藍鶲、綠繡眼等生態，擔心貿然開發會破壞生態環境，在沒有經費支援的狀況下打造生態公園，目前整地完成不僅有木頭階梯和步道直通野溪，更有豐富的生態。

「發現三隻翠翼鳩在此定居相當驚喜！」鄭晴而表示，公園內有許多美麗的野鳥停留，最近發現翠翼鳩足跡，翠翼鳩全身翠綠色，體長約25公分，翼長14~25公分，嘴腳皆紅色，因常棲息於低海拔山區之雜木林、果樹林等茂密之林地及溪岸灌木叢或山坡農耕地，平地很少見，鄉親們都相當歡喜，歡迎民眾來體驗生態公園，但也希望不要破壞當地生態。

野鳥協會總幹事郭東輝表示，翠翼鳩有相當棒的保護色，在台灣的分布普遍，但數量不多，在新化地區偶爾可以看到低空閃過一道綠影，原公告屬珍貴稀有保育類野生動物，民國97年修正為第三級一般應予保育之野生動物，能夠在市區捕抓到翠翼鳩的身影，非常訝異。

台南仁德區成功里結合日據時期防空洞和周邊濕地，打造出一處悠靜的生態公園。圖／鄭晴...
台南仁德區成功里結合日據時期防空洞和周邊濕地，打造出一處悠靜的生態公園。圖／鄭晴而提供
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南海溪蟹。圖／鄭晴而提供
南海溪蟹。圖／鄭晴而提供
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紅冠水雞。圖／鄭晴而提供
紅冠水雞。圖／鄭晴而提供
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台南仁德區成功里發現稀有的翠翼鳩，令鳥類專家相當驚喜。圖／鄭晴而提供
台南仁德區成功里發現稀有的翠翼鳩，令鳥類專家相當驚喜。圖／鄭晴而提供
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生態公園南海濕地
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