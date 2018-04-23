春雨不來！仁義潭現乾涸潭底 蘭潭百年古井浮現

2018-04-23 16:32 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



農曆節氣穀雨20日結束，仍未降春雨，供應嘉義縣市民生工業用水的仁義潭及蘭潭水庫，水位直直落，仁義潭出現乾涸潭底，蘭潭淹沒區百年巫家古井浮現，用水吃緊。

春季最後節氣「穀雨」，此時秧苗初插、作物新種，最需要雨水滋潤，因此稱「春雨貴如油」，此節氣會有較豐沛雨量，有利穀類農作物生長，是為「雨生百穀」，但穀雨結束仍未降雨，讓人著急。

嘉義氣象站說，去年元月至4月23日共降126.82毫米雨量，今年元月至今天降139.8毫米，2年同期比較只差12.4毫米，但去年4月一口氣就降105.9毫米雨量， 今年4月至今只降7.5毫米，年初以來降雨分散。

仁義潭及蘭潭水情燈號正常，但南區水資源局監測，仁義潭水庫總蓄水量2528.1萬立方公尺，目前有效水量只剩651萬立方公尺，占總蓄水量25.74%；蘭潭蓄水量926.9萬立方公尺，有效水量剩440萬立方公尺，占總蓄水量47.51%，水資局呼籲節約用水，與水公司調配用水希望維持到5月底不缺水由梅雨挹注。