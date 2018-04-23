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春雨不來！仁義潭現乾涸潭底 蘭潭百年古井浮現

2018-04-23 16:32聯合報 記者魯永明╱即時報導

農曆節氣穀雨20日結束，仍未降春雨，供應嘉義縣市民生工業用水的仁義潭及蘭潭水庫，水位直直落，仁義潭出現乾涸潭底，蘭潭淹沒區百年巫家古井浮現，用水吃緊。

春季最後節氣「穀雨」，此時秧苗初插、作物新種，最需要雨水滋潤，因此稱「春雨貴如油」，此節氣會有較豐沛雨量，有利穀類農作物生長，是為「雨生百穀」，但穀雨結束仍未降雨，讓人著急。

嘉義氣象站說，去年元月至4月23日共降126.82毫米雨量，今年元月至今天降139.8毫米，2年同期比較只差12.4毫米，但去年4月一口氣就降105.9毫米雨量， 今年4月至今只降7.5毫米，年初以來降雨分散。

仁義潭及蘭潭水情燈號正常，但南區水資源局監測，仁義潭水庫總蓄水量2528.1萬立方公尺，目前有效水量只剩651萬立方公尺，占總蓄水量25.74%；蘭潭蓄水量926.9萬立方公尺，有效水量剩440萬立方公尺，占總蓄水量47.51%，水資局呼籲節約用水，與水公司調配用水希望維持到5月底不缺水由梅雨挹注。

嘉義縣副縣長吳芳銘說，仁義潭東側呈現乾涸潭底，不降雨水位持續下探，希望民眾節約用水，日前大甲媽來奉天宮，祈求媽祖保佑風調雨順，天降甘霖，滋養大地，紓解旱象；蘭潭水位下降，讓水面下巫家百年水井重見天日，巫家祖先是大陸潮州府饒平縣客家人，早期定居蘭潭小公園下方淹沒區，日治時期巫家聚落土地被徵收成水庫淹沒區，巫家主要房舍都沉入水底，水井在枯水時才會浮現。

農曆節氣穀雨結束仍未降春雨，供應嘉義市民生用水的蘭潭水庫，水位直直落，淹沒區百年...
農曆節氣穀雨結束仍未降春雨，供應嘉義市民生用水的蘭潭水庫，水位直直落，淹沒區百年巫家古井浮現。記者魯永明／攝影
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春雨不來，供應嘉義縣市民生工業用水的仁義潭水位直直落，出現乾涸潭底。圖／副縣長吳...
春雨不來，供應嘉義縣市民生工業用水的仁義潭水位直直落，出現乾涸潭底。圖／副縣長吳芳銘提供
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春雨不來，供應嘉義縣市民生工業用水的仁義潭水位直直落，空拍機拍照，空中鳥瞰水位下...
春雨不來，供應嘉義縣市民生工業用水的仁義潭水位直直落，空拍機拍照，空中鳥瞰水位下降水漬明顯可見。圖／副縣長吳芳銘提供
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雨量水庫梅雨
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