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台糖出借台灣燈會高鐵特定區土地 明天招商開發

2018-04-23 13:03聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣政府為主辦台灣燈會，向台糖借用縣治特定區範圍的高鐵特定區共36.77公頃土地，燈會24天期間吸引逾千萬名遊客，燈會結束，台糖看好當地商業區黃金地段，交通便利，串聯完整的公共建設，對觀

光住宿等產業有極大潛力，定明天下午1點半在縣治樺舍商旅，舉辦招商說明會。

縣府地政處說，台糖招商開發的高鐵特定區36.77公頃商業區土地，具指標性，共4筆區塊土地，做為台灣燈會燈區主場地，行政區跨太保市及朴子市，今年公告現值每坪3萬5000元，公告地價每平方公尺1500元，附近房市實價登錄住宅區每坪14萬至17萬元不等。

台糖雲嘉區處說，明天下午1點半0分在縣治朴子市樺舍商旅，舉辦嘉義高鐵特定區暨縣治特區的招商說明會，該地段共36.77公頃，是商業區及購物中心區的黃金地段，距離嘉義市15公里，嘉朴公路168縣道橫貫其中，往東6公里接上高速公路，約8公里抵水上機場，距離82東西向快速道路只有5分鐘車程。

看準台灣高鐵平均月流量約50萬人次，有人潮必有商機，結合故宮南院、樂活有機園區、馬稠後產業園區及陸續要完成的微型文創園區、農業綜合園區等重大建設，串聯公共建設及都市發展，期待可以為南台灣打造新商圈，對擴展住宿、商業、經濟有很大潛力，未來成為大嘉義亮眼之星，歡迎物業開發、旅館飯店業者及壽險公司或有興趣民眾踴躍參與。

台糖出借嘉義縣政府主辦台灣燈會的高鐵特定區土地，明天辦招商說明會開發。圖／縣政府...
台糖出借嘉義縣政府主辦台灣燈會的高鐵特定區土地，明天辦招商說明會開發。圖／縣政府提供
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