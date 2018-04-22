嘉市大同國小偶戲團很威 蟬聯11年特優

2018-04-22 21:23 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



嘉義市大同國小黑光偶劇團日前代表嘉義市「106學年度全國學生創意戲劇比賽」，奪下現代偶戲類綜合偶戲組全國特優，蟬聯11連霸。

校長盧淑娟說，大同國小94年成立黑光偶劇團，由老師蔡秉勳、林瑞崐指導，及校內團隊通力合作，發展出獨樹一幟的表演型態，比賽屢創佳績，全校師生與有榮焉。

今年黑光偶劇團師生以「魔法學院事件」一劇參賽，劇情內容描述魔法學院後山，長期遭院內師生非法盜採魔法礦石，山林遭受破壞，惹怒山神要懲罰師生。而校園內學生成績有著高低好壞的差異，留級多年的Emma，因腦子裡只醉心於花草植物，故終日成為學生們嘲諷的對象。不料致力維護環境的她最終竟成為替學校解危的關鍵人物！就如同劇情中很重要的一段台詞「做好一件小事，也會是天大的好事」，課業成績絕非評估同學優劣的唯一指標，不同的領域，只要用心投入，都能綻放出亮麗的光采！

故事背後隱含的寓意，為這齣劇注入了諸多教育意義。劇情極具張力，人物角色在孩子熟練的操偶動作，加上獨特的黑光道具舞台布景，輔以聲光音樂特效下，呈現出難得一見的高水準演出，深獲評審嘉許。

每年比賽由5年級學生擔綱演出，歷過2個多月訓練，從選角、配音、操偶動作、走位，乃至於背景音樂及音效的搭配，完整將黑光劇的元素，呈現得淋漓盡致。

蔡秉勳說，黑光偶劇團參賽13年來，每年持續發想新點子，「其實就是在跟自己比賽」，思考怎麼展現更多創意、超越自己。林瑞崐也談到，每年劇本都需絞盡腦汁去創作撰寫，故事中往往也會闡述所帶來的教育寓意與啟發，而每次演出都是新的一批孩子，要在短時間內指導學會戲劇的技巧，頗有挑戰性。