日據時期古蹟再下挖 竟又挖出明清時期的

2018-04-22 18:19 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南市北區市定古蹟三分子日軍射擊場遺址南側，最近進行考古試掘，除了原本出土的靶溝再向南延伸，上周又挖出疑似明清時期的旗兵營牆基，當地文史人士要求擴大挖掘，認為應該可以挖出更多的古蹟。

台南市文化資產管理處則表示，目前還難斷定為旗兵營的一部分，將再請遺址審議委員會委員前往現勘。

當地文史人士重視射擊場的保存，對於三合土牆基的出土，相當振奮，認為原本認定是日治時期的遺址，過去雖然史料上有明清的記載，但並沒有證據，如今三合土牆基出現，將使當地的古蹟更添重要性。

遺址周邊土地之前由國防部標售給民間建商，即將進行開發，由於之前被列為遺址的射擊場靶溝，長約130公尺，文獻顯示靶溝應在200公尺以上，遺址委員日前現勘，認為南側應該還有靶溝的一部分，因此從2月起進行開挖，果然一挖就挖到靶溝的南段。

上周考古人員繼續向南挖掘，竟然挖出三合土，從現場來看，雖然都是溝狀的建物，但日治時期的靶溝為紅磚砌成，長約60公尺，但緊臨紅磚的卻是三合土牆，出土長約12公尺，明顯年代不同。

文史人員藍孝義表示，文史記載當地從明鄭以來，因為地勢高，加上東側有柴頭港溪提供運 補，可經鹽水溪、直通海岸，一直是軍事重地，在清領時期稱為「旗兵山」，日治時期做為靶場，又稱為打靶山，戰後國軍延用靶場，後來興建國道一號高速公路，才把丘陵挖去當路基，之後地上蓋了眷村慈光13村，後來又拆掉，地下的古蹟才有機會露出來。

他表示，從現場看來，日軍在興建靶溝時，可能挖到明清時的三合土牆，而利用土牆做為靶溝的一部分；而出土的日軍靶溝還有靶兵的座位等設施，比起北段要更為完整。雖然經過多次的擾動，但慶幸仍保留古蹟。