親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中華商場再回首
大甲媽遶境回鑾
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

中職／陳琥連兩局觸身球 金控大戰又爆板凳清空

日據時期古蹟再下挖 竟又挖出明清時期的

2018-04-22 18:19聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南市北區市定古蹟三分子日軍射擊場遺址南側，最近進行考古試掘，除了原本出土的靶溝再向南延伸，上周又挖出疑似明清時期的旗兵營牆基，當地文史人士要求擴大挖掘，認為應該可以挖出更多的古蹟。

台南市文化資產管理處則表示，目前還難斷定為旗兵營的一部分，將再請遺址審議委員會委員前往現勘。

當地文史人士重視射擊場的保存，對於三合土牆基的出土，相當振奮，認為原本認定是日治時期的遺址，過去雖然史料上有明清的記載，但並沒有證據，如今三合土牆基出現，將使當地的古蹟更添重要性。

遺址周邊土地之前由國防部標售給民間建商，即將進行開發，由於之前被列為遺址的射擊場靶溝，長約130公尺，文獻顯示靶溝應在200公尺以上，遺址委員日前現勘，認為南側應該還有靶溝的一部分，因此從2月起進行開挖，果然一挖就挖到靶溝的南段。

上周考古人員繼續向南挖掘，竟然挖出三合土，從現場來看，雖然都是溝狀的建物，但日治時期的靶溝為紅磚砌成，長約60公尺，但緊臨紅磚的卻是三合土牆，出土長約12公尺，明顯年代不同。

文史人員藍孝義表示，文史記載當地從明鄭以來，因為地勢高，加上東側有柴頭港溪提供運 補，可經鹽水溪、直通海岸，一直是軍事重地，在清領時期稱為「旗兵山」，日治時期做為靶場，又稱為打靶山，戰後國軍延用靶場，後來興建國道一號高速公路，才把丘陵挖去當路基，之後地上蓋了眷村慈光13村，後來又拆掉，地下的古蹟才有機會露出來。

他表示，從現場看來，日軍在興建靶溝時，可能挖到明清時的三合土牆，而利用土牆做為靶溝的一部分；而出土的日軍靶溝還有靶兵的座位等設施，比起北段要更為完整。雖然經過多次的擾動，但慶幸仍保留古蹟。

他認為三合土牆應該是明清旗兵營的圍牆，而且不只12公尺，目前建商要開發的土地範圍內，可能還有其他的古蹟，建議擴大挖掘，他並通報文化部文資局與台南市文資處，擔心一旦開發，重要明清時期的遺址被破壞。

台南市定古蹟三分子日軍射擊場南側又挖出當時的靶溝，總長約80公尺。記者修瑞瑩／攝...
台南市定古蹟三分子日軍射擊場南側又挖出當時的靶溝，總長約80公尺。記者修瑞瑩／攝影
分享
台南市定古蹟三分子日軍射擊場南側又挖出當時的靶溝，現場雖然經過多次擾動，仍留有明...
台南市定古蹟三分子日軍射擊場南側又挖出當時的靶溝，現場雖然經過多次擾動，仍留有明清時期的三合土磚。記者修瑞瑩／攝影
分享
台南市定古蹟三分子日軍射擊場南側又挖出當時的靶溝，圖中箭頭所指處可以明顯看出日治...
台南市定古蹟三分子日軍射擊場南側又挖出當時的靶溝，圖中箭頭所指處可以明顯看出日治時期的紅磚與明清時期三合土的交會。記者修瑞瑩／攝影
分享
台南市定古蹟三分子日軍射擊場東側為柴頭港溪，明清時期為重要的軍事重鎮，靠溪水運補...
台南市定古蹟三分子日軍射擊場東側為柴頭港溪，明清時期為重要的軍事重鎮，靠溪水運補。記者修瑞瑩／攝影
分享
台南市定古蹟三分子日軍射擊場南側又挖出當時的靶溝，圖中箭頭所指為當時靶兵的座位。...
台南市定古蹟三分子日軍射擊場南側又挖出當時的靶溝，圖中箭頭所指為當時靶兵的座位。記者修瑞瑩／攝影
分享

遺址古蹟日治時期

相關新聞

嘉義空汙不良紅色警戒 諷刺官方辦造林淨山

2018-04-22 17:48

串聯微冊角落 一起走讀雲林

2018-04-22 14:41

嘉義封路開放採土芒果 民眾採得不亦樂乎

2018-04-22 13:17

明華園影城擬落腳台南 國有地活化成果豐碩

2018-04-22 12:54

民進黨嘉義縣長初選後 張花冠首次公開帶翁章梁拜票

2018-04-22 11:14

「金瓜頭西瓜尾」 鹿草西瓜嫁接品質冠全台

2018-04-22 10:45

新住民媳婦助拳 人氣小吃續飄香

2018-04-22 10:08

免費報考多益名額秒殺 28日台南再辦講座

2018-04-22 08:50

台南假日廟會多 他秀Line群組推宗教優質化

2018-04-22 07:58

影／安定蘇厝長興宮瘟王祭起鼓入醮 29日燒王船

2018-04-22 06:13

他們的故事╱農委會副主委父喪 周一告別式

2018-04-22 00:05

打造幸福健康 雲林路跑義診 斗六親子共讀

2018-04-22 00:01

來嘉賞桐花 躺在樹下人也醉

2018-04-21 23:58

雲林桐花祭 遊客追雪尋浪漫

2018-04-21 23:51

綠議員初選／南市民調周一開跑 老將新秀搶票

2018-04-21 23:47

高空盪鞦韆大賽試膽 王紹偉：靈魂軀殼快分離

2018-04-21 23:30

老街都賣一樣的東西？ 他返鄉奮起湖老街開發新產品

2018-04-21 22:21

他熱心推動不一樣的寺廟文化 贊助舉辦竹崎高中美術展

2018-04-21 20:44

第12屆全民原衣時尚義賣會 男設計者穿婚紗倡婚姻平權

2018-04-21 20:06

北總督官邸、南知事官邸 南北呼應相映成趣

2018-04-21 20:04

嘉義民雄陸橋施工 23、24日夜間至凌晨封閉

2018-04-21 16:33

洋蔥正便宜 大球15公斤200元 做菜味甜美

2018-04-21 16:15

嘉義市鞦韆節藝高人膽大 王紹偉：靈魂快出竅

2018-04-21 15:12

嘉縣免費教越南語 台籍幼稚園長、志工媽媽報名

2018-04-21 09:24

浴火重生！台南新化老街泰香餅鋪老店將再起

2018-04-21 07:58

賞油桐花 嘉義中埔和梅山盛開

2018-04-21 20:26
看更多

熱門文章

謝文進選什麼？恐成竹市震撼彈

2018-04-21 23:39

台中文心路禁左轉「笨蛋」措施？警：交通有改善

2018-04-22 11:29

點心世界、真北平、張記 昔日中華商場美食這裡找

2018-04-22 09:21

苗栗監理站輔導成立第1家大型重機訓練班 5月開訓

2018-04-21 20:35

金牌台啤媽祖限量罐 被批搞日本殖民

2018-04-22 14:36

離開中華商場後 那些名店還好嗎？

2018-04-22 00:34

消失26年…中華商場仍在老台北人心中

2018-04-22 00:30

一起蓋回中華商場！公視新劇召喚老靈魂 徵老照片重現舊回憶

2018-04-22 00:00

來嘉賞桐花 躺在樹下人也醉

2018-04-21 23:58

十呆院子落成 台積電財務長：愛樹人的家

2018-04-21 20:49

賞油桐花 嘉義中埔和梅山盛開

2018-04-21 20:26

合歡山淨山 3小時清除700公斤垃圾

2018-04-21 21:52

9旬輪椅翁躦轎腳 警察也貼心幫忙抬

2018-04-22 11:27

影／安定蘇厝長興宮瘟王祭起鼓入醮 29日燒王船

2018-04-22 06:13

四庄媽祖回鑾通霄沸騰 傳統萬人飯擔吃免驚

2018-04-22 14:42

台南假日廟會多 他秀Line群組推宗教優質化

2018-04-22 07:58

活化老屋成新世代最愛 青年能政府為何不能？

2018-04-21 21:22

422世界地球日 上千志工發動旗津淨灘

2018-04-22 14:09

老屋活化蛻變背包客棧 溪州鄉蔡家大圳屋迎接第二春

2018-04-21 20:49

新版熊讚外型惹議 柯文哲：一開始也覺得土土的

2018-04-22 11:19

老街都賣一樣的東西？ 他返鄉奮起湖老街開發新產品

2018-04-21 22:21

屏東第一鮪拍賣會 每公斤8600價格創近十年來新高！

2018-04-22 12:56

木雕薪傳獎大師展百件作品 價值逾億創紀錄

2018-04-21 22:24

清環境殺手「塑膠」 世界地球日苗栗海陸動起來

2018-04-22 08:55

「金瓜頭西瓜尾」 鹿草西瓜嫁接品質冠全台

2018-04-22 10:45

藍綠議員提前開戰「新北追火車」 綠遙遙領先

2018-04-22 15:31

基中師鐸獎老師離世 遺孀持續16年捐獎學金讓愛永存

2018-04-22 07:39

機蛋大遊行 隊伍抵達國父紀念館

2018-04-22 16:14

竹議會、市府同源 時力：恐非選民之福

2018-04-21 23:44

偏遠高雄六龜區 終於有婦產科

2018-04-22 00:26

海洋鼻熊讚接棒 不捨舊版熊讚粉絲哭了

2018-04-21 21:49

北總督官邸、南知事官邸 南北呼應相映成趣

2018-04-21 20:04

影／新版熊讚被批醜 柯文哲：我覺得怪的都會大賣

2018-04-22 13:58

煙蒂衛生紙隨意丟 合歡山丶大雪山清出1.1公噸垃圾

2018-04-22 13:07

組建「林家班」？林智堅6麾下選市議員

2018-04-21 23:41

民團促重現淡蘭古道 柯文哲下令局處研議

2018-04-22 15:14

民進黨嘉義縣長初選後 張花冠首次公開帶翁章梁拜票

2018-04-22 11:14

台中港三井摩天輪衝擊？ 麗寶：市場有區隔

2018-04-21 23:20

暖心建商募900萬元 捐做翻轉教育

2018-04-21 21:26

重機路考 直線煞停最難

2018-04-21 23:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top