茶區缺工難解 茶管師月薪僅43Ｋ吃不了苦泰半走人

2018-04-22 18:08 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



目前正值嘉義縣大阿里山區梅山鄉、竹崎鄉春茶採收期，農委會為解決茶園缺工，委託農會招募茶園管理師，月薪43Ｋ補助一半，共招募48人，但才上工3個月，就有一半的人受不了苦走人，缺工現象難解，採茶主力仍靠農婦及嫁來台的新住民。

阿里山茶響譽國際，但產地缺採茶工、茶園管理師及製茶技術人員，農委會去年底透過梅山及竹崎農會招募茶園管理師，最高月薪4萬3800元．梅山30人竹崎18人，吸引逾百人報名，大多外地大專畢業年輕人，先安排到茶改場受訓，還要通過體能測驗，男生背10公斤，女生5公斤跑50公尺，通過甄選媒合到缺工茶園，從事除草、施肥、剪枝等茶園栽培管理及採茶。

最近春茶採收，梅山30名茶園管理師卻走一半，不具名茶園管理師說，月薪43Ｋ雖不錯，但工時長付出體力大，擔心出路，做3個月學經驗；梅山農會總幹事黃世裕說，茶園管理師走人主因大多吃不了苦， 部分大專畢業年輕人「媽寶」，有人抱怨1包30公斤肥料扛不動，要求園主換10斤1包，許多人做3個月走人，讓茶農無奈，缺額再找人雇用，薪資仍補助一半。